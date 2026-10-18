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MLB／釀酒人休7天是史上第2長 官網：近年相關數據明顯不利
釀酒人隊前天在國聯冠軍賽第4戰淘汰道奇隊，暌違44年重返世界大賽，還在等待守護者、光芒隊的贏家，大聯盟官網引用過去16年數字，率先鎖定聯盟冠軍的球隊，共有12次輸掉世界大賽。
釀酒人在國聯冠軍賽對道奇4連勝，獲得休息7天的機會，將於24日在密爾瓦基主場進行世界大賽首戰，尋求隊史首冠；官網指出，這是釀酒人從春訓以來最長休兵期，也是聯盟冠軍賽從1985年起改為7戰4勝制以來，所有聯盟冠軍球隊等待時間第2長紀錄。
「這種長時間的休息究竟有益，還是會導致球員狀態生疏？」官網指出，季後賽從1995年起擴充為3輪賽制，進入世界大賽擁有更多休息時間的球隊，剛好15次奪冠、15次失利，唯一例外是2022年世界大賽，太空人、費城人隊各休4天；然而近年數據明顯對「充分休息」的球隊不利，從2009年起率先晉級世界大賽的球隊只有4次封王，包括2009到2017年這段時期，休息時間較短的球隊連續9年封王。
釀酒人是史上第12次在7戰4勝制聯盟冠軍賽橫掃對手紀錄，之前11次僅有4次最終捧起冠軍盃，而在未能奪冠的球隊中，有3支遭到對手橫掃，尤其洛磯2007年進入聯盟冠軍賽前，22場比賽締造驚人21勝，不料休息8天後展開世界大賽，面對紅襪隊慘遭橫掃。
官網也提到，對於想要保持樂觀的釀酒人球迷來說，好消息是最近3支在聯盟冠軍賽橫掃對手的球隊（2019年國民隊、2022年太空人隊、去年道奇隊），最終都成功奪下世界大賽冠軍。
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