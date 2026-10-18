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MLB／大谷翔平帶傷敲30轟還被扣分 美媒無情評分「F」質疑傷勢管理

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

道奇隊賽季慘痛落幕，在國聯冠軍賽4戰不敵釀酒人隊，「加州郵報」為陣中打者逐一打分，給予大谷翔平是無情的「F」，關鍵在於健康管理失當，認為若擁有健康的大谷，道奇的賽季可能呈現不同樣貌。

該文由記者哈里斯（Jack Harris）執筆，為陣中打者打分數，第一個點名選手就是大谷翔平，一開頭先提到，儘管今年對大谷來說是相對下滑的一年，但他仍是國聯表現第二出色的球員、聯盟最具代表性的球星，也是道奇最具殺傷力的武器。

「但也正因為如此，他以這樣的方式結束賽季算得上失敗。」報導中提到，道奇今年最重要的課題，就是讓大谷可以健康投入季後賽，但他仍選擇帶傷硬拚，最終在季後賽只有1成92打擊率，無法拯救道奇打線，「直到最後，他才擊出一支重要的全壘打，來得太渺小，也太晚了。」

作者指出，「從球團決策者到大谷本人，對於傷勢管理都有責任，但很難不讓人聯想，如果這位強打有更好的身體狀況，道奇的10月是否會有不同。」

哈里斯認為，在陣容越來越老的情況下，無法再負擔大谷又一次像今年這樣的賽季，如何使用大谷將是球團與球員都必須重新思考的課題，才能避免重蹈覆轍。

數據呈現的是，大谷翔平本季帶傷情況下仍敲30轟、60支長打、壘打數268，都是隊內第一，投手丘上出賽半季，仍貢獻14場先發，取得8勝2敗、防禦率1.79佳績。

文中給予弗里曼（Freddie Freeman）B-、貝茲（Mookie Betts）B評價，僅有兩人攀到A評分，分別是帕赫斯（Andy Pages）A-、羅哈斯（Miguel Rojas）A，但不諱言對退休老將羅哈斯放寬了標準，認為他將面對左投、休息室聲量領袖的兩個任務都做到自己的工作。

大谷翔平 MLB 道奇

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