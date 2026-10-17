MLB／大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽遭到密爾瓦基釀酒人橫掃出局，遭遇3年來最早在季後賽淘汰的命運後，帶著對新球季的諸多變數進入休賽季。

美聯社報導，當家球星大谷翔平下半季及季後賽期間受到右二頭肌及左膝傷勢困擾，打擊表現受限。這位二刀流球星自從7月3日之後便未再登板投球。

●評估「二刀流」負荷管理

大谷是否需要在休賽季接受手術仍未確定，不過在道奇遭橫掃出局後，他坦言這個可能性存在。如果他真的動手術，復健期是否影響到明年球季開季仍需觀察。現行集體薪資協定將於12月1日到期，MLB封館危機浮現。球隊老闆提議設立薪資上限，遭到球員工會強烈反對。

如果真的停工雖然可以讓大谷有較多時間養傷，但是道奇屆時將無法與任何球員溝通，對大谷而言，無論是否動手術，他都只能自行復健。大谷表示，計劃明年回歸投手丘。明年7月將滿33歲的他過去已經接受過兩次TJ手肘韌帶重建手術。

道奇棒球事務部總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示：「他現在做的事情是史無前例的，這對身體負擔非常大。而且隨著年齡增長，我認為我們非常精準掌握將會非常重要。」

●王牌史庫柏動向受矚

道奇今年開幕日薪資總額3億2330萬美元，在MLB僅次於紐約大都會的3億5840萬美元。如果未來實施薪資上限，道奇在賽事恢復後的球季花費勢必受限，則其明年陣容也可能出現變化，包括兩屆塞揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal）在內，陣中將有9人成為自由球員。預料史庫柏會爭取一份天價合約。

道奇是在8月交易截止日前，從底特律老虎換來左投史庫柏。儘管道奇出局後史庫柏沒有談及自己的去向，但是對球團、隊友和球迷表達肯定。

●陣容恐將更動

道奇陣中其餘即將成為自由球員的還包括內野手羅哈斯（Miguel Rojas）、工具人赫南德茲（KikeHernandez），以及後援投手布比奇（Kris Bubic）、格拉泰羅（Brusdar Graterol）、勞爾（Eric Lauer）、菲利普斯（Evan Phillips）、崔能（Blake Treinen）和維西亞（Alex Vesia）。

一如外界預期，37歲的羅哈斯15日宣布退休。他說：「到此為止了，各位。這是我生涯最後一役。」不過他仍會留在球隊擔任球員發展相關職務。

道奇本季提前休兵，總教練羅伯茲（Dave Roberts）拒絕歸咎陣容老化。他說：「輸了就是輸了，不用拿什麼年紀太大之類理由當藉口。比賽每個環節，如果你去細看，我們都技不如人。」