MLB／美聯冠軍賽第4戰因雨延期 守護者與光芒賽程調整

美國職棒大聯盟MLB表示，受雨勢影響，克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒原定今天舉行的美聯冠軍賽第4戰延後到明天登場。

法新社報導，克里夫蘭今天連續數小時下大雨，守護者主場場地溼滑。官方起初宣布比賽延後開賽，但因小雨持續，場地維護團隊仍無法及時準備好球場。

由於雨勢未歇且風勢增強，大聯盟在原定開賽時間約1小時後宣布第4戰延至明天舉行，第5戰則將於18日下午（台灣時間19日清晨）繼續在克里夫蘭舉行。

守護者目前在7戰4勝制的美國聯盟冠軍系列賽以2比1領先，有機會在主場淘汰頭號種子光芒。但若有必要進行第6戰和第7戰，兩隊將於19日和20日（台灣時間20日和21日）移師佛羅里達州比賽，賽程因此變得緊湊。