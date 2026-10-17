MLB／大谷翔平帶傷拚季後賽戰力打折扣 美媒籲道奇檢討二刀流負荷管理

美國職棒洛杉磯道奇隊三連霸夢碎，超級巨星大谷翔平帶傷出賽，表現不如預期，引發美國媒體熱烈討論。洛杉磯時報今天刊出評論，呼籲球團檢討二刀流的工作負荷，思考未來是否減少大谷投球量。

道奇昨天在國家聯盟冠軍賽第4戰以4比6敗給密爾瓦基釀酒人，遭到4連敗橫掃，無緣連3年奪世界大賽冠軍。大谷雖在最後一戰擊出3分全壘打，但整個季後賽打擊率僅1成92，與外界期待有明顯落差。

大谷本季飽受左膝發炎、右二頭肌疼痛困擾，7月3日之後就未再登板投球。對於是否需要在休賽季接受手術，他賽後表示，目前還很難判斷，將進一步分析與討論，評估手術是否為可行的治療方式。

大谷明確表示，2027年仍希望繼續投球，將重新檢視治療及訓練計畫，期待明年有更好的表現。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）今天刊出專欄作家史萬森（Mirjam Swanson）的評論，認為道奇必須把大谷的負荷管理（load management）放在更優先的位置，否則可能再次付出代價。

文章指出，大谷帶傷出賽、狀況打折扣，球隊戰力也受影響，今年季後賽失利凸顯了這項問題。她認為，大谷與球團應該訂出更合理的出賽及傷勢管理方式；大谷也應更充分向球團反映身體不適，而不是忍痛上場。

同樣是洛杉磯時報，專欄作家夏金（Bill Shaikin）今天提出更進一步的問題：道奇是否到了該考慮減少大谷投球工作的時候？文章指出，大谷現年32歲，自2016年以來，只有一個球季的投球局數超過132局。隨著今年再度遭遇傷勢，球團接下來必須釐清休息、復健或手術等治療選項，判斷這些決定對大谷未來二刀流生涯的影響。

美國體育媒體The Athletic同樣關注道奇的傷勢管理。報導指出，球團整年強調讓大谷健康迎接10月季後賽，但最終他卻未能以投手身分出賽，打擊表現也受影響，如何走到這一步值得檢視。

對於大谷的表現，道奇總教練羅伯茲（DaveRoberts）昨天賽後表示，大谷是世界上最好的球員，儘管身體沒有完全康復，仍然希望參與比賽，他對此十分尊敬。