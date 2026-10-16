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MLB／大谷翔平休賽季不排除再次動刀？ 盼明年重返二刀流

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

洛杉磯道奇在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人橫掃，挑戰世界大賽3連霸的美夢提前破滅。日籍二刀流巨星大谷翔平賽後接受媒體訪問，除了對未能完成奪冠目標感到遺憾，也談到自己的身體狀況。由於右上臂二頭肌發炎問題尚未完全解決，他坦言休賽季不排除再次接受手術，未來將視治療與恢復情況做出決定。

「目前還不清楚，想先看看接下來包括治療在內，整體情況會如何發展。」大谷翔平並未否認再次動刀的可能性。

大谷翔平今年9月上旬因右上臂二頭肌發炎，被迫暫時離開戰線，直到9月23日才以打者身分重返球場。儘管順利恢復打擊，但球隊考量他的手臂狀況，最終並未安排他在季後賽登板投球，讓原本備受期待的二刀流表現受到限制。

談到目前的身體狀況，大谷翔平坦言，無法投球是最令他不滿意的地方之一。他表示：「首先，我現在還沒辦法投球，這是讓我感到不滿意的一點。接下來包括治療在內，還要看看休賽季會如何發展。」

大谷翔平強調，現階段不會急著決定是否進行手術，而是希望先觀察後續治療效果與身體恢復進度，再評估最適合的處理方式。

事實上，大谷翔平近年多次受到傷勢困擾，2023年9月曾接受右手肘手術，2024年11月又因左肩傷勢動刀。如今右上臂二頭肌再度出現問題，也讓他的健康狀況與新賽季投球安排成為外界關注焦點。

除了個人傷勢，道奇今年季後賽提前出局，也讓大谷翔平難掩失望。球隊原本以世界大賽三連霸為目標，卻未能再次站上最高舞台，讓整個賽季留下遺憾。

「雖然沒有達成目標，但希望能把這次的經驗化為明年的養分。」大谷翔平說。

即使經歷傷勢與季後賽失利，大谷翔平仍展現對新賽季的期待。他說：「我會繼續努力，希望能迎接一個更好的賽季。」

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