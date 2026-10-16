MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

挑戰3連霸的道奇隊在國聯冠軍賽遭釀酒人隊橫掃，令不少球迷意外。《洛杉磯時報》撰長文分析道奇去年與今年的落差，點名大谷翔平是問題的起點，「天才第一次展現出凡人的脆弱。」

洛時認為，道奇具備完成3連霸的所有條件，打線由GOAT大谷翔平領軍，先發有世界大賽MVP，牛棚有頂尖終結者，還有大聯盟現役勝場數最多的總教練，加上近乎無限的財力與精明的球團經營團隊，然而6個月後，道奇卻變得面目全非。

弗里曼（Freddie Freeman）自7月4日以來只擊出1支全壘打，羅哈斯（Miguel Rojas）自6月30日之後也只有1轟，兩人都37歲，身體逐漸老化、傷痛纏身。1年前他們還是象徵道奇成功的代表人物，如今卻成為失敗縮影。2026年的道奇，老化速度快得令人措手不及，陣容突然變得脆弱不堪，曾經所向披靡的魔力也幾乎消失殆盡。

過去2年道奇總能在關鍵時刻獲得幸運女神眷顧，但今年就連過去最值得信賴的季後賽戰力，也接連出現問題。山本由伸遭對手猛烈砲轟，赫南德茲（Teoscar Hernández）陷入低潮，史密斯（Will Smith）因傷勢難以發揮應有水準。

洛時認為，這一切始於大谷翔平，如果一定要找出道奇無緣3連霸的主因，答案就是帶領他們二連霸的球員身上。大谷球季中段就受傷勢困擾，始終沒向球隊完整說明傷勢的嚴重程度，早該進入傷兵名單休養，卻堅持出賽。這位被視為棒球界獨角獸的天才，第一次展現出凡人的脆弱，卻始終不願承認自己的極限，而道奇也為他的固執付出沉重代價。

大谷開季設定挑戰塞揚獎的目標，一開始表現出色，然而大谷膝蓋受傷卻仍然堅持登板，直到7月初球隊才讓他暫停登板，但手肘已受傷，過度專注投球甚至拖累打擊。道奇當時就該讓大谷完全停止出賽，給他至少1個月的休養，確保他能以健康狀態迎接10月，但球隊沒有這麼做。即使打擊數據持續下滑，大谷仍堅稱自己沒問題。直到9月初被放進傷兵名單，一切卻已經太遲。

洛時形容，季後賽開打時，無所不能的大谷只剩下巔峰時期的影子。如果大谷無法在整個季後賽展現真正的大谷，道奇根本毫無機會。事情就是這麼簡單，現在只能期待，道奇球團未來能重新掌握球隊的決策主導權，而不是繼續受大谷個人意願的牽制。

報導也提到休賽季的失敗補強，塔克（Kyle Tucker）表現不佳不能拿疲勞當成藉口，無論打擊或守備都令人失望，徹底成為一筆失敗投資。終結者迪亞茲（Edwin Díaz）也沒發揮效果，他整季都受傷勢困擾，到了季後賽，球隊也沒太多需要他登板的機會。

道奇季中交易來塞楊左投史庫柏（Tarik Skubal），然而沒人預料到，道奇先發輪值竟然和打線一樣令人失望，史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都已經33歲，過去都有很長的傷病史。道奇實在太老、太疲憊，也太習慣過去那套成功模式，以致於無法及時做出正確調整。