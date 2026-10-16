MLB／未回應明年是否回道奇 史庫柏看奪冠列車翻車：真的太難了

史庫柏（Tarik Skubal）因交易季中轉戰道奇隊，搭上的不是奪冠列車，車子只開到國聯冠軍賽就遭洗劫一空，季後將成為自由球員的他，目前無意談論自己的下一步。

史庫柏以兩屆美聯塞揚資歷，季中從老虎隊轉戰道奇，組成滿手王牌的超強輪值，但豪華戰力在釀酒人隊面前不堪一擊，道奇連輸4場，三連霸夢碎。

賽後被問到明年是否會回到這支球隊，史庫柏回應：「我不打算現在談論我的未來。」他表示，此刻的感覺糟透，這是他現在腦中唯一的想法。

媒體提到，道奇砸大錢組成豪華陣容，卻依然沒能奪冠，如何看在這個層級賽事贏球的難度，史庫柏說：「肯定是非常困難，全聯盟有那麼多優秀的球隊，聚集那麼多優秀選手。」他不諱言，「看道奇過去兩年所辦到的事，會讓你以為這很簡單，但實際上並不是，贏得世界大賽是棒球裡最難的事。」