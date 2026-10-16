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MLB／大谷翔平三分砲難救道奇！ 4敗全被逆轉寫11年首見難堪紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷離開天使後，首度在季後賽嘗到出局滋味。美聯社
大谷離開天使後，首度在季後賽嘗到出局滋味。美聯社

洛杉磯道奇在國聯冠軍系列賽攻守全面崩盤，雖然大谷翔平在今天（16日）的系列賽G4終結個人全壘打荒、敲出三分砲，球隊仍以4：6遭密爾瓦基釀酒人逆轉，系列賽慘遭橫掃、挑戰三連霸夢碎。更令球迷難以接受的是，道奇本次系列賽4場比賽全都曾取得領先，最終卻全部遭逆轉，寫下睽違11年的難堪紀錄。

今天的G4道奇二局下靠著安打先馳得點後，大谷祥平隨即轟出右外野方向三分砲，幫助球隊擴大到4：0領先，眼看氣勢正旺，沒想到從四局起開始風雲變色。道奇連續在第四、五局各失掉2分，讓釀酒人追平比數，六局再被超前，九上又被追加保險分，最終吞下敗仗，也讓挑戰世界大賽3連霸的目標提前告終。

道奇在國聯冠軍系列賽前3戰的劇本與今天相似——同樣都曾取得領先，最後卻被對手逆轉。美媒《The Athletic》記者史塔克（Jason Stark）就在社群平台X發文指出，在今天的道奇之前，最近一次單一系列賽4場敗仗全是遭逆轉的球隊是2015年紐約大都會，當時他們在世界大賽不敵堪薩斯市皇家。

美國棒球數據分析公司「Codify Baseball」則在社群平台X發布－「勝率預測」圖表，4場比賽釀酒人都並非一面倒地領先，反倒是道奇在比賽過程中都曾是贏球機率較高的一方：「道奇今年在NLCS的每一場比賽都曾領先；道奇今年在NLCS的每一場比賽都輸了。」

相關貼文引發美國球迷熱烈討論，不少人對道奇接連遭逆轉感到難以置信，直言「這真的太丟臉了」、「太殘酷了」，也有人替大谷翔平抱不平，認為球隊失利並不是他一人的責任。

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