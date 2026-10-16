MLB／羅哈斯泛淚向道奇隊友宣布退休 昔霸凌奇森姆受關注

道奇隊國聯冠軍賽慘遭釀酒人隊橫掃，三連霸夢碎。37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）更在賽後會議向全隊宣布退休消息，讓現場氣氛更加沉重。

羅哈斯本季一直考慮退休，但沒有完全下定決心，今天賽後他眼眶泛淚，正式向隊友宣布結束球員生涯，當時身上仍穿著球衣，連釘鞋都還沒脫下，他感傷地說：「現在真的很難把它們脫下來。比賽結束後，大家的情緒都非常激動。」

這場比賽成為羅哈斯13年大聯盟生涯最終戰，他對媒體說：「就是這樣。我要邁向人生的下個篇章了。過去4年待在這裡的經歷，徹底改變我的人生。」

2014年羅哈斯在道奇展開大聯盟生涯，隨後轉戰馬林魚隊，接下來8年憑藉出色守備能力站穩腳步。2023年球季開始前，道奇透過交易迎回羅哈斯，羅哈斯憑藉豐富經驗與領導力在球隊中扮演精神領袖。

羅哈斯生涯最佳時刻是去年世界大賽面對藍鳥隊，G7第9局轟出追平全壘打，最終幫助道奇連霸。羅哈斯表示，「我真的很驕傲，自己能成為這個團隊的一分子。我們能一起完成世界大賽2連霸，這是讓我最感到驕傲的事。」

接下來羅哈斯將轉任球員發展部門，繼續留在道奇球團，他說：「我想繼續留在這，我希望能用另一種身分，繼續穿這件球衣或代表這個球隊。」

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）也對羅哈斯表達高度敬意，「他已經建立屬於自己的傳奇。未來很長一段時間，我們都會不斷談起羅哈斯這個名字。」

儘管羅哈斯在道奇風評很好，但許多球迷沒有忘記，當年他在馬林魚隊霸凌奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的黑歷史，當年奇森姆的釘鞋被羅哈斯拿剪刀弄壞，另一雙釘鞋還被倒牛奶弄壞。羅哈斯事後未直接回應球鞋遭破壞的細節，只表示自己對事件有不同看法。