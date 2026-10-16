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MLB／朗希季後賽ERA不到3 盼明年重返先發：解決暴露出的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希季後賽後援出賽3場，防禦率2.70。 歐洲新聞圖片社
佐佐木朗希季後賽後援出賽3場，防禦率2.70。 歐洲新聞圖片社

洛杉磯道奇今天（16日）在國聯冠軍戰4：6敗給密爾瓦基釀酒人，系列賽苦吞4連敗遭到橫掃，24歲的佐佐木朗希的旅美第2個球季正式畫下句點，回顧本季，他自評體能狀況有逐漸提升，但變化球的品質有待加強，「希望能逐一解決今年暴露出的問題」。

佐佐木朗希在8月下旬因右手中指起水泡進入傷兵名單，9月22日傷癒歸隊後，便從先發轉任牛棚，今年季後賽期間他出賽3場全部都是後援，分區系列賽G2對上亞特蘭大勇士2局後援沒被敲安打、投出2次保送1次三振無失分；國聯冠軍賽G2面對釀酒人中繼1局投出1保送1三振同樣沒有失分；不過昨天（15日）的G3，他在八局上道奇2：4落後時登板，只抓下1個出局數、被敲2支安打、失2分皆為責失，累計防禦率2.70，不過朗希出賽的這3場，道奇最終都輸球。

賽後佐佐木表示，今天從先發投手退場後，他就一直做好準備，「不管比賽進行到哪個局面，都能隨時上場」。回顧今年賽季，佐佐木指出雖然曾因手指起水泡缺陣一段時間，但整季下來沒有遭遇太嚴重的傷勢，能夠順利投完大部分賽季依舊相當不錯。

至於本季的收穫，他表示體能狀況已有逐漸進步，而且球季後段球速也慢慢回升，「接下來局數能投多少，取決於自己能否持續投出高品質的內容。為了達到這個目標，希望能逐一解決今年暴露出的問題」，佐佐木朗希說。

佐佐木也提到，變化球的品質仍有待加強：「至於變化球，我覺得還有很大的進步空間，雖然還沒決定具體要怎麼調整，但希望能提升變化球的品質，讓自己的整體水準更上一層樓。」

連續兩個賽季都在球季後半轉任牛棚，佐佐木朗希坦言，新賽季例行賽還是會以先發為目標，不過季後賽則是「球隊優先」：「畢竟球隊的勝利才是最優先的事情，因此我也會保持彈性。如果例行賽投得好，我就有機會在季後賽擔任先發；如果表現還不夠，那也代表自己目前的實力就是如此。總之，現階段最重要的，還是先度過一個好的球季。」

佐佐木朗希 MLB 道奇

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