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MLB／道奇三連霸破滅！韓媒嘆金慧成失去登場機會 旅美韓將全出局

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金慧成的2026年賽季正式結束。 路透
金慧成的2026年賽季正式結束。 路透

韓國媒體報導，洛杉磯道奇在國聯冠軍賽第4戰主場不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽苦吞4連敗遭到橫掃，不僅無緣晉級世界大賽，挑戰3連霸的美夢也提前破滅。隨著道奇季後賽之旅畫下句點，韓籍內野手金慧成的2026年賽季也正式結束，代表今年仍在大聯盟征戰的韓國球員已全數出局。

道奇在國聯冠軍賽前3戰接連敗給釀酒人，陷入0勝3敗的淘汰邊緣，第4戰回到洛杉磯道奇球場背水一戰，雖然大谷翔平久違轟出三分砲，但仍擋不住對手的蠶食，最終以4：6落敗，連續3年奪下世界大賽冠軍的目標就此落空。

韓媒指出，對金慧成而言，這次道奇遭到橫掃，也意味著他等待重新進入季後賽名單的希望徹底破滅。原本若道奇在國聯冠軍賽期間出現傷兵，或成功晉級世界大賽，他都有可能再次獲得進入名單的機會，如今隨著球隊提前出局，這些可能性也跟著消失。

金慧成今年迎來大聯盟生涯第2個賽季，但整體發展並不順利，大部分時間仍在小聯盟度過。

他在4月因道奇明星內野手貝茲（Mookie Betts）受傷，短暫獲得升上大聯盟的機會，初期也曾打出令人印象深刻的表現。然而隨著打擊狀態逐漸下滑，他未能持續爭取教練團信任，最終在5月30日遭到下放。

金慧成本季在大聯盟累計出賽43場，打擊率2成59，敲出1支全壘打、貢獻11分打點，整體進攻表現未達預期。更不利的是，他回到小聯盟後也未能打出足以爭取升格的成績。

金慧成在3A累積出賽85場，打擊率2成62、上壘率3成30，整體攻擊指數OPS僅0.674，未能在打擊端展現足夠競爭力，因此自5月底被下放後，就再也沒有重返大聯盟例行賽。

李政厚。 路透
李政厚。 路透

不過，儘管整個球季大多處於低潮，金慧成仍意外獲得參與季後賽的機會。道奇在國聯分區系列賽對上亞特蘭大勇士時，將他納入出賽名單，主要考量是讓他擔任代跑與後段守備替補，利用速度及防守能力提供板凳戰力。

只是金慧成在季後賽並未獲得打擊機會，唯一一次出賽是在10月8日以守備替補身分登場，未能留下任何打擊紀錄。隨著道奇晉級國聯冠軍賽，他也遭到名單排除，再度失去站上球場的機會。

另一方面，隨著道奇遭到淘汰，今年韓籍大聯盟球員的賽季也全部告終。包括巨人的李政厚、教士的宋成文、勇士的金河成以及金慧成，都已結束本季征戰。

金河成。 美聯社
金河成。 美聯社

宋成文。 美聯社
宋成文。 美聯社

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