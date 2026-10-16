MLB／感嘆整場比賽只有一支安打 大谷翔平：釀酒人真的很強

大谷翔平終於在國聯冠軍賽G4走出低潮，敲出3分砲。不過道奇隊仍以4：6輸給釀酒人隊，本季畫下句點。大谷賽後談到擊出全壘打當下的想法。

大谷翔平大聯盟生涯例行賽加上季後賽累積322轟，但今天這轟是他8月19日後首發全壘打，敲出去的當下，大谷難得情緒激動丟棒發洩。

對此大谷解釋，「當時壘上有跑者，所以我沒有特別想一定要打全壘打，只希望至少能送1名跑者得分。說到底，整場比賽也只有那支安打而以，這讓我再次感受到自己的實力還不夠，希望能重新檢視自己，從最基本的地方重新開始努力。」

大谷翔平重申明年會繼續挑戰二刀流，至於會不會動手術還不確定。大谷也稱讚釀酒人，「我必須承認釀酒人真的很強，他們是一支非常出色的球隊。另一方面，這個系列賽也讓我再次深刻感受到自己的能力不足，還有很多需要改進的地方。」

過去這1個月，大谷低迷的表現備受外界批評，當被問到這段時間最困難的事是什麼，大谷說，「我覺得所有事都很困難，也對自己的表現感到相當失望。到了賽季最重要的時期卻沒辦法投球，這件事本身就很不理想。這樣的情況下，我發現自己能採取的解決方法，或者說能拿出來應對的手段，實在太少了。」