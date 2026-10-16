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MLB／洋基終結者可望獲合格報價 應會放奇森姆進自由市場

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基現任終結者貝德納（David Bednar）有望獲得合格報價。 美國聯合通訊社
洋基現任終結者貝德納（David Bednar）有望獲得合格報價。 美國聯合通訊社

紐約洋基休賽季的留人策略逐漸明朗，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基預計向終結者貝德納（David Bednar）提出合格報價，但對內野手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）則持保留態度。2026年合格報價金額為1年2315萬美元（約新台幣7億5110萬元），洋基若成功留下貝德納，將能繼續穩住牛棚最後一道防線；若貝德納拒絕並轉投其他球隊，洋基則可獲得選秀補償。

合格報價是球團提供給符合資格的自由球員的一年期合約，金額以大聯盟年薪排名前125名球員的平均薪資計算。球員若接受，就會以報價金額續留原球隊；若拒絕並與其他球隊簽約，原球團則可依規定獲得選秀補償。球員必須在前一個賽季全程待在原球隊，且生涯從未收到過合格報價，才能符合資格。

貝德納本季的表現，正是洋基考慮提出報價的主要原因。32歲的他在2025年交易截止日前從匹茲堡海盜轉戰洋基，至今在例行賽累積94局投球、防禦率2.39，今年球季他繳出2.47防禦率，39次救援機會成功35次，69.1局投球三振率27.1％、保送率7％。

貝德納5月中一度遭遇亂流，但自6月起迅速回穩，接下來45.1局投球防禦率壓低至1.39，成為大聯盟後段賽季最具宰制力的牛棚投手之一。他在季後賽也持續展現壓制力，9局投球僅失1分，並送出12次三振。

雖然貝德納的三振能力不是最頂尖，但他大聯盟生涯6個球季有5季防禦率低於3.00，搭配約96英里的速球，以及本季增加使用指叉球後取得的成效，仍讓他成為今年自由市場最受矚目的後援右投手。報導指出，貝德納很可能拒絕2315萬美元的合格報價，尋求生涯最大的複數年合約。參考過去教士終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）曾在附帶合格報價的情況下，獲得洛杉磯天使4年5800萬美元合約，貝德納團隊預計也會朝類似級別的合約努力。

雖然洋基目前薪資規模已超過2.5億美元，但2315萬美元的合格報價仍在球團可承受範圍內。不過，若貝德納選擇離隊，洋基預計可獲得明年選秀第4輪之後、約第130至135順位的補償籤。

奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）本季打擊狀況下滑。 路透通訊社
奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）本季打擊狀況下滑。 路透通訊社

內野手奇森姆的情況則不同，他本季有532個打席，打擊三圍.231/.312/.399，敲出19轟並有41次成功，整體表現不如2025年締造30轟、30盜的賽季，且他的擊球品質下滑，三振率也連續第2年略為上升，成為洋基可能不願提出合格報價的原因之一。

奇森姆仍具備攻守兼備的潛力，過去也展現過明星級身手，但本季是他自2023年以來進攻產出最低的一年，甚至在洋基分區系列賽遭淘汰的關鍵戰役中，被沃爾普（Anthony Volpe）取代先發。報導認為，奇森姆明年2月才滿29歲，若收到2315萬美元報價，反而可能選擇接受，先拿下高額年薪，再於明年球季結束後重新挑戰自由市場，因此洋基不太可能冒著必須支付高薪的風險提出報價。

除了貝德納與奇森姆，右投布萊克本（Paul Blackburn）也成為自由球員，雖然他本季表現出色，但也不是合理的合格報價人選，球團仍須設法留人或尋找替代戰力，搭配左投海崔克（Brent Headrick）維持牛棚深度。至於內野補強，洋基也可能投入二壘或三壘市場，洛威（Brandon Lowe）、阿拉斯（Luis Arraez）、托瑞斯（Gleyber Torres）等人都受到關注；馬提（Ketel Marte）、愛德華茲（Xavier Edwards）與奧比斯（Ozzie Albies）則可能成為交易市場人選。

奇森姆 洋基 MLB 貝德納

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