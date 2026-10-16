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MLB／134億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 羅伯茲：運動迷人的地方

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇以4戰遭釀酒人淘汰，豪華陣容提前沉沒。 法新社
道奇以4戰遭釀酒人淘汰，豪華陣容提前沉沒。 法新社

過去兩年世界大賽冠軍球隊道奇隊，今年在國聯冠軍賽被釀酒人隊打得潰不成軍，只撐4場比賽就繳械，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這就是運動迷人的地方，你永遠無法預知結果，無論準備得多麼充分、求勝的渴望有多麼強烈，都沒有人能保證一定會贏。」

釀酒人不僅淘汰道奇，更用4場比賽就讓本季團隊薪資4.12億美元（約台幣134億元）打造的豪華艦隊沉沒，讓「道奇摧毀棒球」的言論不再成立，復興棒球運動的妙不可言。

羅伯茲坦言，這波系列賽是釀酒人徹底擊敗了道奇，釀酒人打出了毫無破綻的棒球，「他們在各個環節都比我們更好，不管是守備、投球、打擊，或是長打火力。」對於落敗，他說：「這不是任何一個人的責任，而是我們所有人的責任。」

道奇此役的最大亮點是大谷翔平的三分砲，為58天、26戰、116打席以來首度開轟，羅伯茲對此表示，「雖然大谷另外3個打席都被三振，但那支三分砲是重要的一擊，為球隊注入了氣勢。」大谷開轟後情緒表露無遺，霸氣丟開球棒，握拳振奮，羅伯茲對此表示，「我想那是他累積已久的怨氣和挫折一次爆發了。」

羅伯茲也提到，儘管大谷身體並非最佳狀態，「但他沒有逃避，仍然持續出賽，我很敬佩他的態度，也一直都相信著翔平，他是這個地表上最出色的球員。」

道奇 羅伯茲 MLB

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2026MLB季後賽賽程比分 道奇被釀酒人回敬橫掃三連霸夢碎！

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