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MLB／為了醫療保險反悔退休如今奪國聯冠軍賽MVP 包爾斯成釀酒人第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
包爾斯原已在2024年賽季後動念退休，卻因家庭變化續留棒壇，最終在國聯冠軍賽打出關鍵表現，率釀酒人晉級世界大賽並摘下MVP。 美國聯合通訊社
包爾斯原已在2024年賽季後動念退休，卻因家庭變化續留棒壇，最終在國聯冠軍賽打出關鍵表現，率釀酒人晉級世界大賽並摘下MVP。 美國聯合通訊社

2024年球季結束後已經通知經紀人自己決定退休，包爾斯（Jake Bauers）不會想到，自己最風光的一頁，會在兩年後的10月，登頂國聯冠軍賽MVP，即將隨釀酒人隊首度挑戰世界大賽。

釀酒人直落4淘汰道奇隊，包爾斯以系列賽打擊率4成12貢獻6分打點，獲選為MVP。特別的是，這是釀酒人隊史第二度進軍世界大賽，然而1982年以3勝2敗淘汰天使隊，當時MVP是搬給敗隊的林恩（Fred Lynn），因此包爾斯成為釀酒人隊史第一位聯盟冠軍賽MVP。

包爾斯的故事還有許多更精彩的篇章，打擊長年沒有突破，他在2024年就已經動念離開棒球，該年在外卡系列賽開轟之後，他認為這是個美好的句點，甚至已經通知經紀人決定退休，當時一家人的計畫是太太回歸職場當老師，自己作為家庭主夫。

就在三天後，太太告知懷孕消息，包爾斯知道計畫有變，自己必須繼續打球，「因為我們需要醫療保險。」

包爾斯與釀酒人重簽小聯盟合約，延續職棒生涯，如今在國聯冠軍賽成為牽動戰局的人物，第二戰與山本由伸纏鬥12球選到保送，成為該役山本崩盤的關鍵打席，第三戰敲逆轉兩分砲，今天也由他的二壘打為釀酒人開張分數，打開逆轉氣勢。

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