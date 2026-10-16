MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

連續兩年都以國聯頭號種子之姿迎戰道奇隊，釀酒人隊今年寫下不一樣的結局，成為北美職業運動史上第一支在7戰4勝制季後賽橫掃前一年橫掃自己的球隊。

國聯冠軍賽連兩年上演相同戲碼，去年道奇4戰橫掃釀酒人，今年釀酒人展現更勝一籌的戰力，今天以6：4逆轉贏球後，系列賽4戰落幕，團隊薪資1.42億美元（約台幣46億元）的釀酒人，撂倒團隊薪資4.12億美元（約台幣134億元）的道奇。

釀酒人去年遭逢道奇前夕，總教練墨菲（Pat Murphy）自認是「underdog（不被看好的一方）」，更直言：「道奇就是強權能怎麼辦？」最終遭到清盤。釀酒人今年決定不當挑戰者，墨菲在系列賽前的訪問改喊：「我認為，我們才是最強球隊。」

今天贏球賽後，墨菲霸氣喊話：「他們或許有一大票名人堂球星，但我們有一群奮戰到底的球員，而這個禮拜是我們贏了。」

根據ESPN指出，放眼MLB、NBA、NHL歷史，從來沒有球隊在7戰4勝制季後系列賽遭到橫掃後，隔年也以橫掃完成復仇，釀酒人成為史上第一隊。