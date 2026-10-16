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MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

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MLB／誰想得到？道奇3連霸草草夢碎 釀酒人橫掃復仇晉世界大賽拚隊史首冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人在國聯冠軍賽以直落4橫掃道奇，系列賽第4戰先落後0：4仍靠持續上壘、保送與長打反攻，最終以6：4逆轉，時隔44年重返世界大賽。 歐洲新聞圖片社
釀酒人在國聯冠軍賽以直落4橫掃道奇，系列賽第4戰先落後0：4仍靠持續上壘、保送與長打反攻，最終以6：4逆轉，時隔44年重返世界大賽。 歐洲新聞圖片社

光是淘汰道奇隊還不夠，釀酒人隊用最狠的方式教訓這支團隊薪資4.12億美元（約台幣134億元）的豪門球隊，此役從0：4落後打到6：4逆轉贏球，給了道奇希望後再爆踩一腳，釀酒人在國聯冠軍賽直落四過關，時隔44年再闖世界大賽，道奇三連霸夢碎。

道奇背水一戰打線變陣，讓大谷翔平回歸熟悉的第一棒，也在第二局看見神效，先靠塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）3安串連得分，大谷補上三分砲，一棒擴大為4：0領先。

大谷前一次開轟已是8月19日，例行賽最後18場、季後賽前7場都未開砲，這25場合計111打席、92打數，今天以關鍵三分砲、時隔58天開轟回應總教練羅伯茲（Dave Roberts）的信任，大谷的情緒也完全表露，霸氣丟開球棒，高舉雙手、握拳振奮。

道奇先握優勢卻很快夢醒，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）開賽10上10下後急轉直下，第四局保送圖朗（Brice Turang），康崔拉斯（William Contreras）、包爾斯（Jake Bauers）兩支場地二壘打，追近到2：4。第五局弗里克（Sal Frelick）保送加盜壘站上得點圈，漢米爾頓（David Hamilton）敲安，道奇僅剩1分領先，也在此時決定換投。

菲利普斯（Evan Phillips）接手壞球連發，面對圖朗連3壞球後故意四壞，對康崔拉斯仍是保送，再將滿壘交給維西亞（Alex Vesia），結局還是保送包爾斯，讓釀酒人擠回追平分。史考特（Tanner Scott）第六局再挨米契爾（Garrett Mitchell）的陽春砲，至此道奇又陷入這波系列賽熟悉的落後境地。

道奇第六到八局都有長打，卻都空手而歸，包括大谷在七局下吞下單場第3K，1分落後看似很近卻摸都摸不到，反而是釀酒人在九局上由漢米爾頓敲陽春砲擴大領先，形同宣告道奇死刑的一棒。

道奇去年完成二連霸，在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，今年劇情徹底翻轉，遭到團隊薪資幾乎只有自身三分之一的釀酒人（1.42億美元、約台幣46億元）清盤，自1998到2000年洋基隊後，還無球隊可以完成三連霸。

面對季中補強史庫柏（Tarik Skubal）、滿手王牌的道奇，釀酒人的關鍵一擊毫不手軟，讓美媒「道奇摧毀棒球」的言論不再成立，直落四挺進世界大賽將挑戰隊史第一冠，而對手美聯冠軍戰線目前才到中段，守護者隊以2勝1敗領先光芒隊，其中光芒也是0冠球隊。

道奇 MLB 世界大賽

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