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MLB／大谷3分砲不夠用 釀酒人4局起蠶食鯨吞5：4反超道奇

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
米契爾（Garrett Mitchell）季後賽第2轟出爐，這一發陽春砲讓釀酒人以5比4要回領先。 歐新社
米契爾（Garrett Mitchell）季後賽第2轟出爐，這一發陽春砲讓釀酒人以5比4要回領先。 歐新社

背水一戰的洛杉磯道奇今天將明星打者大谷翔平重新調回首棒，結果季後賽一直無表現的大谷在第2局轟出3分全壘打。但是釀酒人自第4局起開始追分，目前在第6局以5比4暫時領先。

美國職棒國聯冠軍賽第4戰，大谷從前隊友梅伊（Dustin May）手中轟出一記428英尺的中右外野全壘打，幫助道奇在第2局取得4比0領先。這是道奇本系列賽首支全壘打，也是大谷自8月18日在科羅拉多以來的首轟，這段期間他經歷了116個打席。

美聯社報導，軔性十足的釀酒人，雖然第2局結束就以0比4落後，不過第4局以1次保送加上2支二壘安打先要回2分。然後在第5局利用道奇多次保送持續追分，雙方在5局結束時戰成平手。

第6局上，米契爾（Garrett Mitchell）季後賽第2轟出爐，這一發陽春砲讓釀酒人以5比4要回領先。

道奇 釀酒人 大谷翔平

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