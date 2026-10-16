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MLB／大谷G4重回首棒開轟神調度 羅伯茲：讓球員維持熟悉感

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
大谷今天重返第一棒開路先鋒位置後，在第二局敲出三分砲。 路透
大谷今天重返第一棒開路先鋒位置後，在第二局敲出三分砲。 路透

美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍賽第4戰今晚登場，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨天被調降到第6棒後，今天重返第一棒開路先鋒位置立刻收到成效，在第二局敲出三分砲，時隔58天再度開轟，終結長達25場比賽的全壘打乾旱期。

密爾瓦基釀酒人已在系列賽中取得3連勝聽牌，只要今晚在洛杉磯再下一城，就能取得世界大賽門票。

路透社報導，在道奇面臨遭淘汰的局面下，總教練羅伯茲（Dave Roberts）將大谷調回第一棒，這是他自9月27日例行賽最終戰以來，首度回到開路先鋒位置。在昨天以2比6吞敗的比賽中，大谷2打數敲出1支安打，另有1次保送與1次觸身球。

羅伯茲在第4戰賽前說：「光是看他這幾天的調整狀況，我很喜歡他現在的心態。我真的很喜歡他昨天的打席表現，也覺得應該稍微調整陣容。顯然，我們目前的表現沒有達到應有水準，所以需要做點變動，但同時也讓球員維持一點熟悉感。」

32歲的大谷數個月來一直受到右二頭肌與左膝傷勢困擾，他的表現也有所下滑。在季後賽7場比賽中，他的打擊率僅0.182，沒有全壘打，也沒有打點。自8月18日對陣科羅拉多洛磯以來，大谷就沒有開轟過，自那次全壘打後僅進帳1分打點。

大谷昨天在對陣釀酒人的比賽中以第6棒上場，這是他自2020年9月19日以來，首度在先發陣容中被排到那麼後面的棒次，當時效力於洛杉磯天使的大谷，擔任指定打擊迎戰德州遊騎兵，也是排在第6棒。

羅伯茲表示，他沒有事先告知大谷他將重返首棒。他希望這個安排能成為契機，帶動大谷以及他陷入低潮的球隊。

羅伯茲談到大谷時表示：「我很看好他今天能獲得5次打擊機會，為我們爭取最佳的贏球機會並貢獻分數。」

而這個調整很快成為神預言，大谷第二局在兩人上壘情況下，將梅伊（Dustin May）的95.1哩卡特球掃出中右外野全壘打牆，擊球初速113.1哩、飛行距離428呎。一出手大谷也有大動作，霸氣丟開球棒，高舉雙手、握拳振奮。

道奇 MLB 大谷翔平

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