MLB／大谷醒了！絕境敲三分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

大谷翔平久違的全壘打，今天在關鍵一戰出現，第二局敲出三分砲，時隔58天再度開轟，終結長達25場比賽的全壘打乾旱期。

道奇隊在國聯冠軍賽面對釀酒人隊陷於0勝3敗落後，再輸一場就要放假，今天在背水一戰打線變陣，其中以大谷翔平第1棒、史密斯（Will Smith）第4棒引起最多討論，結果兩人在第一局就包辦3個出局數，大谷吞K，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都獲保送上壘後，史密斯敲出雙殺打。

道奇在第二局靠塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）3支安打串連開張分數，兩出局、一二壘有人輪到大谷，球數1好1壞後，將梅伊（Dustin May）的95.1哩卡特球掃出中右外野全壘打牆，擊球初速113.1哩、飛行距離428呎，一棒幫助道奇擴大為4：0領先，一出手，大谷也有大動作，霸氣丟開球棒，高舉雙手、握拳振奮。

大谷前一次開轟已是8月19日，例行賽最後18場、季後賽前7場都未開砲，這25場合計111打席、92打數，今天以關鍵三分砲回應總教練羅伯茲（Dave Roberts）的信任，力搏絕境翻身。