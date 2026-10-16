MLB／敲致勝轟超狂甩棒成焦點 哈爾平：興奮到幾乎失去意識
守護者今天在美聯冠軍賽第三戰以3：2擊敗光芒，系列賽2勝1敗領先，第8棒哈爾平（Petey Halpin）在5局下敲出超前2分砲成大英雄，豪邁的甩棒也成為討論的焦點。
5局下守護者1分落後，哈爾平在一壘有人時上場打擊，面對光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax），球數2好2壞時掌握他95.9英里（約154公里）的伸卡球轟出中外野全壘打，一棒超前比數，讓全場守護者球迷陷入瘋狂。
哈爾平站在原地看著球飛上看台，接著將球棒高高甩向空中後開始跑壘，哈爾平表示：「當下那個狀況真的太興奮了，能夠在職業生涯中經歷那樣的時刻，我整個人幾乎失去意識。」甩棒也是當時的情境下「自然而然」出現的動作。
哈爾平在例行賽多是以替補外野手身份上場，在美聯分區系列賽前4場比賽也僅獲得2打席，且都是板凳出發，直到第5戰被排進先發打線，3打數敲出2支二壘打，為自己爭取到之後連4場先發的機會，今天更是為球隊挺身而出立大功。
談起那一轟，哈爾平說：「如果不是我打出來，也會是其他人，我就是相信、信任一定會有人完成任務，這也能幫自己減輕一些壓力，我會想著，如果我做不到，也會有其他人做到。」
當時1分差、無人出局、一壘有人的局面，光芒三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）在該打席前4球都做好哈爾平可能採犧牲觸擊的準備，連守護者自家牛棚投手薩布羅斯基（Erik Sabrowski）當時都在想，哈爾平是不是應該把球打成左邊方向的滾地球，賽後薩布羅斯基笑說：「我真是個白痴，這就是為什麼我是投手對吧？」
守護者隊友對於哈爾平的全壘打興奮至極，對於他的甩棒更是給予超高評價，外野手史蒂文關（Steven Kwan）直呼太壯觀，「我想他是我們隊上唯一有膽量把球棒甩得那麼高的人，真的就是把它送到空中，我覺得我們球隊需要這樣的能量。」
投手艾斯皮諾（Daniel Espino）則是對這次甩棒給予滿分10分的肯定，「我本來以為球棒會掉下來打到他的頭。」
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