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MLB／白襪與村上宗隆談續約 球團高層盼長期留隊

中央社／ 芝加哥15日綜合外電報導
白襪與村上宗隆談續約。 法新社
白襪與村上宗隆談續約。 法新社

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪總管蓋茲（Chris Getz）受訪透露，球隊正在跟合約將於下季結束後到期的日本籍重砲村上宗隆商談續約事宜，並期盼他能長期留隊。

蓋茲昨天接受日本共同社線上訪問時表示：「這是需要謹慎處理的非公開事項，他對我們而言非常重要，希望他能長期留在球隊。」

村上宗隆今年在大聯盟首個賽季累計打擊率2成07，扛出35發全壘打、掃進77分打點，幫助白襪晉級季後賽，而這支球隊先前連續3個球季例行賽都吞下超過100敗。

蓋茲稱讚村上宗隆表現出色，讓球隊站上季後賽競爭行列。

至於村上宗隆本季例行賽吞下高達196次三振，蓋茲分析說：「他非常專注於應付快速球，這或許讓對手有機會加以利用，導致揮空次數增加。」

蓋茲還提到：「他有強烈意願進行調整與改進，我完全相信他能夠適應。」

白襪 村上宗隆 MLB

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