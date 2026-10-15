MLB／道奇球場空位太多、球迷忠誠度遭質疑！美媒痛批：太丟臉了

道奇隊今天在主場與釀酒人隊進行國聯冠軍賽G3，如此關鍵的戰役，場內有免費啤酒活動、票價大幅降低，球場仍沒有坐滿，道奇球迷的忠誠度引發外界熱議。

《加州郵報》記者路易斯（Edward Lewis）指出，道奇球迷在內野走道的紅色百威帳篷排隊，現場直接發免費啤酒。除免費啤酒外，球迷還可以拿到道奇與百威的聯名保冷杯套。

國聯冠軍系列賽開打前，G3票價原本約為144美元（約新台幣4600元），但隨著釀酒人連續拿下2場勝利、G3票價也大幅下滑，最低只要97美元（約新台幣3100元）就能進場。

賽前路易斯到道奇球場左中外野看台，拍下道奇球場相對安靜的景象，現場甚至能清楚聽到加拿大搖滾樂團Rush的歌曲《Tom Sawyer》在球場迴盪。

釀酒人記者鮑姆加特（Hunter Baumgardt）開賽前6分鐘在社群平台上傳影片並寫下，「這裡還有很多位子。」從影片中可見空位還不少，許多球迷質疑道奇球迷的忠誠度，有些網友認為道奇球迷贏球才會出現。

有釀酒人球迷留言，「這對我們來說意義更重大，這種情況在AmFam（釀酒人主場）絕對不會發生。」另一名網友則替道奇球迷緩頰：「當地時間下午5點開打，可以稍微體諒他們一下。」

美國媒體《MS NOW》專欄作家佩吉（Jason Page）則痛批：「這些球迷被球隊的成功寵壞了，大家看上層看台那些空位，實在太丟臉了！」

據ESPN統計，自2013年以來，道奇例行賽主場觀眾人數一直排名大聯盟第1，上季平均每場有4萬9805人進場。道奇球場最多能容納5萬6000名觀眾，今天進場人數是5萬708人。今天道奇又以2：6輸給釀酒人，系列賽0：3遭聽牌，明天比賽可能成為道奇今年最後一場比賽。