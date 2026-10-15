MLB／3年奪2座分區冠軍仍丟兵符！太空人宣布不續約艾斯帕達

即使3年內兩度率隊拿下分區冠軍，仍無法保住總教練飯碗。太空人隊14日宣布，將不與總教練艾斯帕達（Joe Espada）續約，結束雙方長達9年的合作關係。艾斯帕達執掌兵符3個球季，例行賽累積256勝229敗，勝率超過5成，卻始終無法帶領球隊在季後賽拿下一勝，如今在球團決定重整管理階層之際，也成為被撤換的對象。

太空人今年球季歷經傷兵潮，開季一度陷入20勝31敗的低潮，最終仍以81勝81敗、剛好5成勝率的成績，驚險奪下美聯西區冠軍，連同過去10年已9度闖進季後賽。不過，這支昔日的美聯強權在外卡系列賽面對白襪隊，卻連輸兩場遭到橫掃，讓球團再度面臨提前放假的失望結局，事實上，艾斯帕達自2024年接替退休的貝克（Dusty Baker）後，例行賽始終維持不錯戰績，首年帶領太空人打出88勝73敗，奪下美聯西區冠軍，去年則以87勝75敗排名分區第2，今年再度封王。然而，他執教期間兩度闖進季後賽，2024年外卡系列賽遭老虎淘汰，今年又被白襪橫掃，合計4場季後賽全敗，也讓球隊始終無法突破首輪。

相較於過去連續7年挺進美聯冠軍賽、4度打進世界大賽，並在2017年及2022年奪冠的輝煌時期，太空人近年競爭力明顯下滑，尤其過去3年都未能在季後賽拿下任何勝利，也讓管理階層承受越來越大的壓力，不過，今年太空人的問題並非只出在教練調度。根據大聯盟官網統計，球隊本季受到嚴重傷兵問題影響，全年竟動用隊史最多的19名先發投手，投手群合計送出650次四壞保送，為美聯最多，外野手整體攻擊指數也僅有0.662，成為球隊戰力的重要缺口。

受到先發輪值接連出現傷兵影響，台灣投手鄧愷威本季也在先發、後援之間轉換角色，整季出賽30場，其中10場先發，繳出5勝7敗、73.2局投球、防禦率4.76的成績。太空人雖然靠著投手輪替與陣容調整撐完整個球季，卻始終無法找回過去稱霸美聯的穩定戰力，太空人老闆克蘭（Jim Crane）在聲明中感謝艾斯帕達多年來的貢獻，「我們非常感謝他付出的努力、對棒球的熱情，以及對太空人的承諾。他以非常正面的方式代表太空人與休士頓這座城市，我們祝福他與家人未來一切順利。」

值得一提的是，克蘭早在今年8月開除總管布朗（Dana Brown）時，還曾公開替艾斯帕達緩頰，認為球隊遭遇多名先發投手受傷，總教練已經盡力運用手上的戰力，甚至稱讚他是一名好教練。不過，隨著季後賽再次失利，加上艾斯帕達合約將於10月底到期，球團最終仍選擇不再續約，除了總教練異動，太空人也將調整部分教練團成員，包括三壘指導教練、打擊助理教練及投捕相關教練等5人確定不再留任，至於投手教練米勒（Josh Miller）、打擊教練羅德里奎茲（Victor Rodriguez）及一壘指導教練克拉克（Dave Clark）等人則將繼續留隊。

至於51歲的艾斯帕達，下一站可能就在同分區。根據大聯盟官網報導，太空人先前已同意讓他與水手隊洽談總教練職缺，水手今年在例行賽繳出76勝86敗後，決定不再續聘威爾森（Dan Wilson），目前正積極尋找新任總教練。艾斯帕達自2018年加入太空人擔任板凳教練，2022年隨隊奪下世界大賽冠軍，2024年正式升任總教練，如今結束9年太空人生涯，若最終接下水手兵符，未來將有機會以分區對手身分，重新面對效力多年的老東家。

太空人在不到兩個月內，接連與總管及總教練分道揚鑣，球團必須同時尋找兩大管理核心人選。對於昔日連年爭冠的美聯強權而言，如何重新建立穩定的投手陣容、補足戰力缺口，並找回季後賽競爭力，將成為休賽季最重要的課題。