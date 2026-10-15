聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇G4沒退路沒打算「All in」 教頭不會讓史庫柏、山本由伸登板
道奇隊在國聯冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，明天第4戰沒有退路，但道奇還沒決定要「All in」，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，前兩戰的先發投手史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸，都不會後援出賽。
道奇隊明天與釀酒人隊的第4戰，若是輸球就結束球季，宣告連霸夢碎，將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發上陣，但羅伯茲也透露，陣中3名投手明天都不會出賽，包括史庫柏、山本由伸，以及今天後援1.2局的羅布勒斯基（Justin Wrobleski）。
史庫柏在系列賽首戰先發，如果道奇隊明天能成功續命，他將在第5戰再次上陣。山本由伸則是系列賽第2戰登板，僅投2.2局失3分，預定第6戰再先發；然而他去年在世界大賽第6戰投滿6局後，隔天在決勝G7再登板後援2.2局，讓外界仍留有想像空間。
道奇在「非贏不可」的G4有所保留，羅伯茲表示：「我們還是得贏下4場比賽。」然而道奇隊面臨的艱鉅挑戰是，過去在7戰4勝制的季後賽系列賽，史上只有1隊能從0勝3敗的劣勢成功逆轉晉級，2004年紅襪隊在美聯冠軍賽逆轉擊敗洋基隊，而羅伯茲正巧就那年紅襪陣中。
因此羅伯茲仍鎖定4連勝晉級的戲碼，「這當然有可能，我親身經歷過，」他表示：「我們的球員都經歷過考驗，就像當年我所屬的那支球隊一樣，這是一場淘汰賽，我們打過很多場淘汰賽，現在只需要贏下一場比賽，並設法累積一些氣勢，而這需要我們所有人一起努力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。