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MLB／鈴木誠也拚首座金手套！小熊外野全入圍 與藍鳥各5人最多

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也挑戰旅美生涯首座金手套。 美聯社
鈴木誠也挑戰旅美生涯首座金手套。 美聯社

大聯盟2026年金手套獎決選名單今天公布，小熊、藍鳥隊各有5人入圍，並列全聯盟最多。小熊更包辦左、中、右外野的決選席次，日籍外野手鈴木誠也將挑戰大聯盟生涯首座金手套，得獎名單預計於台灣時間11月2日揭曉。

小熊此次入圍者包括三壘手柏格曼（Alex Bregman）、游擊手史萬森（Dansby Swanson），以及外野的哈普（Ian Happ）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與鈴木誠也，內外野都有球員獲得肯定，其中鈴木誠也過去在日本職棒曾拿下5座金手套，如今有機會將防守榮譽延續到大聯盟。他將與大都會隊班吉（Carson Benge）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）競爭國聯右外野手獎項，也是小熊這5名入圍者中，唯一尚未拿過大聯盟金手套的球員。

藍鳥的5名入圍者則分布於不同位置，包括投手索里安諾（José Soriano）、捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）、一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、游擊手希梅涅茲（Andrés Giménez）及右外野手盧克斯（Nathan Lukes），從投捕搭檔到內外野都有代表，皇家隊則展現完整的內野防線，一壘手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）、二壘手梅西（Michael Massey）、三壘手洛夫丁（Nick Loftin）及游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）全數進入決選，4個內野位置無一缺席。

守護者隊史蒂文關（Steven Kwan）的挑戰同樣受到關注。過去連續4年獲得美聯左外野金手套的他，今年改以中外野手身分入圍，將與遊騎兵隊卡特（Evan Carter）、紅襪隊拉菲拉（Ceddanne Rafaela）競爭，力拚跨守位延續得獎紀錄，而仍在國聯冠軍賽交手的道奇與釀酒人，也各有2人入圍。道奇由三壘手孟西（Max Muncy）、中外野手帕赫斯（Andy Pages）取得決選資格；釀酒人則是二壘手圖蘭（Brice Turang）及左外野手喬里奧（Jackson Chourio）入列。

金手套在美聯、國聯各設10個獎項，包括9個傳統守備位置及工具人，每個獎項各有3名決選者。傳統守位由各隊總教練與最多6名教練投票，占評選比重75%，且不得投給自家球員，另外25%依據美國棒球研究學會的防守指標評定；工具人則採用羅林斯與該學會共同制定的專門防守公式。

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