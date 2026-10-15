MLB／本季例行賽未挨轟卻單場挨3轟 史奈爾坦言：真的讓人相當沮喪

道奇隊今天在國聯冠軍賽第3戰以2：6不敵釀酒人隊，系列賽落入0勝3敗的淘汰邊緣，塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天先發6局失4分、挨3發全壘打，其中在7局上連挨2轟把勝利拱手讓出，賽後他也直言：「真的讓人相當沮喪。」

史奈爾今天開賽投第一球就被喬里歐（Jackson Chourio）敲出陽春彈，但前6局就僅失這1分，6局下等到隊友的火力支援，道奇2：1超前比數，史奈爾續投7局上卻從保送開局，接著被包爾斯（Jake Bauers）轟出超前2分彈，再被米契爾（Garrett Mitchell）敲「背靠背」全壘打退場。

史奈爾今年例行賽僅出賽9場，合計投42.2局未挨轟，今天先發6局被敲4支安打就有3發是全壘打，對於這樣的結果，他也坦言非常沮喪，「這是我需要從中學習的地方，這也是他們成長的一部分，長遠來說，這只會讓我更加進步。」

對於包爾斯那支逆轉2分彈，史奈爾也向這位他認識多年的球員致敬，「我已經使出渾身解數了，那是一顆落在中間的速球，如果我可以把位置投得更好，誰知道會發生什麼事？這是我看過他最好的表現了，是很好的打席，向他致敬。」

道奇落敗後，0勝3敗逼入絕境，史奈爾坦言感覺很差，「但這就是比賽的一部分，我們要如何重新振作？要如何奮戰？我認為最重要的，就是全隊團結在一起，想辦法贏下比賽。」」