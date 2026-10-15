MLB／道奇0勝3敗想翻盤史上僅一例 釀酒人有望寫史上首次「橫掃」復仇

衛冕軍道奇隊挑戰三連霸，如今在國聯冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，想要打下4連勝逆轉挺進世界大賽，只能等待奇蹟；倒是釀酒人隊有望成為史上第一支，前一年被橫掃但隔年橫掃同一支球隊晉級的隊伍。

道奇在國聯系列賽面對釀酒人苦吞三連敗，最快明天結束球季。在大聯盟歷史上，在7戰4勝制的季後賽系列賽中，共有42支球隊曾經陷入0勝3敗的落後，其中有32隊遭橫掃收場，只有2隊曾在0：3的劣勢中扳平戰局、將戰線逼近第7戰。

而史上唯一一支從0勝3敗逆轉晉級的隊伍，就是2020年美聯冠軍賽，紅襪隊上演大逆轉擊敗洋基隊。

至於釀酒人隊則是上演一齣大復仇的戲碼，去年同樣在國聯冠軍賽面對道奇，4戰遭道奇橫掃；今年面對道奇則是角色轉換，成為先取得3勝的隊伍，若明天能再拿一勝完成橫掃、暌違44年重返世界大賽，也將寫下大聯盟史上第一次，前一年在季後賽遭到橫掃後，隔年在任何一輪系列賽反橫掃同一隊。