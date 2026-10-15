MLB／始終等不到大谷翔平甦醒！洛時：早該移出季後賽名單

大谷翔平受傷勢影響打擊陷入大低潮，《洛杉磯時報》專欄作家薩金（Bill Shaikin）昨天撰文直言，早該把大谷移出季後賽名單。

文中提到，道奇不需要急著讓任何傷兵提前歸隊，只為了勉強再拿下一座國聯西區冠軍。道奇早該把大谷翔平移出季後賽名單，但他們不會這麼做，甚至連周三（台灣時間15日）的先發名單，都不會把他拿掉。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）把大谷目前的情況，和2年前國聯冠軍系列賽的弗里曼（Freddie Freeman）相比。弗里曼當年季後賽獲得額外休息時間，最終拿下世界大賽MVP。不過弗里曼當時雖帶著嚴重腳踝傷勢打3周，但當年10月的整體表現，仍比現在的大谷更有產量。

大谷已帶著膝蓋與二頭肌傷勢打了3個月，道奇並非第一次讓他間歇性休息，9月試過2次。季後賽開打前，球團強調首輪輪空帶來的休息效果。國聯冠軍系列賽開始前，也再次強調有3天休息時間，但4次嘗試沒有對大谷的表現帶來好效果。

薩金認為已經夠了，大谷每次休息後都聽過樂觀的說法，但目前為止沒任何證據顯示，這種方式真的有效，反而有愈來愈多跡象顯示，事情可能不會好轉。

大谷翔平今天改打第6棒，4次打擊機會3度上壘，4下挨觸身球保送，6下獲四壞球保送，8下則敲出安打，季後賽至今22打數4安打，打擊率0.182，OPS值0.515。道奇今天以2：6輸給釀酒人隊後，國聯冠軍系列賽陷入0：3落後，再輸一場本季就畫下句點。