MLB／從墊底到打進季後賽！馬丁利甩掉「代理」與費城人續約至2028年

費城人隊今年開季一度陷入全聯盟墊底的低潮，卻在季中換帥後成功逆轉頹勢，最終連續第5年闖進季後賽。帶領球隊起死回生的65歲代理總教練馬丁利（Don Mattingly），如今也獲得球團肯定。費城人14日正式宣布，與馬丁利簽下2年合約，將執掌兵符至2028年球季，正式拔除他的「代理」頭銜。

費城人今年開季前28場比賽僅拿下9勝19敗，一度跌至國聯最後一名，迫使球團在4月28日開除原任總教練湯姆森（Rob Thomson），改由當時擔任板凳教練的馬丁利接手。沒想到這項人事異動成為球隊轉捩點，費城人在馬丁利領軍下打出79勝55敗的戰績，這段期間勝率高居全大聯盟第4，最終以88勝74敗、國聯東區第2名的成績，搶下國聯最後一張外卡門票，更難得的是，費城人並非靠著全面提升的球隊數據完成反彈。根據大聯盟官網統計，球隊今年得分排名全聯盟第19，牛棚防禦率排名第21，防守出局製造值（Outs Above Average）同樣位居第21，馬丁利卻仍能帶領這支存在不少弱點的球隊持續贏球。

不過，費城人雖然成功挺進季後賽，仍未能走得更遠，在國聯外卡系列賽遭勇士隊淘汰，連續第5年叩關季後賽卻再度無緣世界大賽，也讓馬丁利的去留一度充滿變數，事實上，費城人原本另有總教練人選。根據《The Athletic》及大聯盟官網報導，球團棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）一直希望找來前紅襪總教練柯拉（Alex Cora），兩人過去曾在2018年攜手幫助紅襪奪下世界大賽冠軍。

唐布洛斯基早在4月26日、正式解雇湯姆森之前，就曾向柯拉提出邀請，卻遭到婉拒。球季結束後，費城人再度探詢柯拉的執教意願，但他已決定2027年暫時休息、不接掌任何球隊，讓球團最終選擇留下熟悉現有陣容的馬丁利，除了帶隊戰績獲得肯定，馬丁利也贏得休息室的支持。費城人強投諾拉（Aaron Nola）在球季結束後曾公開力挺，直言球員們都很喜歡馬丁利；明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也認為他值得繼續執教，強調球隊在他的帶領下打出了好成績。

對於自己的未來，馬丁利在球隊遭淘汰後曾表示，自己並不擔心去留問題，最重要的是球團能做出對未來最有幫助的決定。他也坦言，非常享受在費城執教的時光，即使當地球迷要求嚴格、競爭環境充滿壓力，仍十分喜歡這樣的氛圍。

值得一提的是，馬丁利的兒子普雷斯頓（Preston Mattingly）目前正是費城人總管，隸屬於唐布洛斯基領導的管理團隊，隨著父親正式獲得總教練合約，也讓這對父子將繼續在同一支球隊合作。現年65歲的馬丁利，球員時期是洋基隊傳奇一壘手，14年大聯盟生涯6度入選明星賽、拿下9座金手套及3座銀棒獎，1984年以3成43打擊率勇奪美聯打擊王，隔年更抱回美聯年度MVP。轉任教練後，馬丁利曾在2011至2015年執掌道奇兵符，2016至2022年則擔任馬林魚總教練，並於2020年獲選國聯年度最佳總教練。加上今年率領費城人的成績，生涯執教累積968勝1005敗，勝率4成91。

儘管費城人選擇延續現有教練團領導核心，但球隊接下來仍面臨陣容調整的重要課題。從2022年打進世界大賽後，費城人連續幾年在季後賽提前出局，如今馬丁利正式接掌兵符，除了要延續今年季中扭轉戰績的能力，更得帶領這支擁有哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等明星球員的球隊，重新向世界大賽冠軍發起挑戰。