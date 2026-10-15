MLB／單場3轟把道奇打入絕境！ 釀酒人國聯冠軍賽3勝0敗聽牌

道奇隊在國聯冠軍賽第3戰回到主場，今天面對釀酒人隊一開賽就遭到砲轟，儘管一度在6局下逆轉戰局，但第7局馬上挨「背靠背」全壘打重擊。釀酒人單場3轟以6：2擊落道奇，系列賽搶下3勝0敗的「聽牌」優勢，再1勝前進世界大賽，衛冕軍道奇則落入淘汰邊緣。

道奇在去年國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，今年雙方再次碰頭，道奇卻先入0：2敗的劣勢，今天第3戰由史奈爾（Blake Snell）先發，一開賽投出的第1球，就被釀酒人開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）轟出一發陽春全壘打，道奇陷入0：1落後，但史奈爾隨即回穩連飆3K。

道奇打線前5局沒能突破釀酒人先發投手加塞（Robert Gasser），只敲3支安打。直到6局下掌握釀酒人換投的機會，面對投手烏里貝（Abner Uribe）連續獲得2次保送，1出局後大谷翔平再選保送形成滿壘，捕手史密斯（Will Smith）敲出左外野牆前落地的二壘打，一棒送回2分，道奇2：1超前比數。

但道奇接著在二、三壘有人的機會沒能再添分數，釀酒人再推登板霍爾（DL Hall），連飆2K澆熄道奇攻勢，比數凍結在1分差。

道奇好不容易打下的領先也沒有維持太久，7局上釀酒人還以「背靠背」全壘打馬上再把戰局逆轉，包爾斯（Jake Bauers）轟出超前2分彈、米契爾（Garrett Mitchell）接著敲陽春砲多添1分，釀酒人再以4：2討回領先，並將史奈爾打退場。

史奈爾今天在第一球挨轟後，投完6局沒再丟分，但續投第7局沒能守住領先局面，共計6局的投球被敲4支安打，其中因3發全壘打失4分，有2次保送，送出9次三振。

8局上道奇推佐佐木朗希登板，1出局後被連敲2安，留下一、三壘有人的局面，接替的羅布勒斯基（Justin Wrobleski）一上場又發生暴投，釀酒人隊多添1分保險分。9局上釀酒人再靠歐提茲（Joey Ortiz）的適時安打敲回分數，將比數拉開為6：2領先。

釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）在8局下大谷翔平安打後被推上投手丘，抓下該局最後一個出局數，9局下再連續解決3名打者，後援1.1局關門，守住勝利。

大谷翔平第6棒上陣，3度上壘仍無法助道奇翻盤。 路透

道奇球星大谷翔平今天改打第6棒，4次打擊機會三度上壘，4局下挨觸身球保送，6局下獲四壞球保送，第8局則敲出安打，季後賽至今合計22打數敲4支一壘打。