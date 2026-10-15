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MLB／單場3轟把道奇打入絕境！ 釀酒人國聯冠軍賽3勝0敗聽牌

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MLB／史威尼性感廣告狂洗版！道奇外野手怒轟：我兒子想看球

聯合新聞網／ 綜合報導
Sydney Sweeney廣告。 路透社
Sydney Sweeney廣告。 路透社

道奇隊正與釀酒人隊爭奪世界大賽門票，不過國聯冠軍賽的場外話題，竟然與好萊塢女星史威尼（Sydney Sweeney）有關。她近期為體育預測平台拍攝的性感廣告，頻繁出現在大聯盟季後賽轉播中，引發道奇外野手寇爾（Alex Call）不滿，直接在社群平台公開點名大聯盟與轉播單位，要求停止播放這類「軟色情廣告」，原因相當簡單：「我兒子想跟爸爸一起看棒球！」

根據《USA TODAY》及《The Big Lead》報導，寇爾14日在社群平台X發文，直接標記大聯盟官方，以及TBS、FOX、NBC等轉播單位，要求他們重新檢視季後賽期間播放的廣告內容。「能不能不要再於季後賽轉播中播放這些軟色情廣告？」寇爾直言，兒子只是想和爸爸一起享受棒球比賽，但電視畫面卻可能隨時出現衣著暴露的女性，讓他不知道該如何向孩子解釋，寇爾接著強調，棒球向來被視為美國國民運動，也是許多家庭共同享受的娛樂，「家長不應該還得擔心這種事情。」一番話讓原本單純的廣告話題，意外延燒成季後賽轉播內容是否適合闔家觀賞的爭議。

引發討論的廣告，來自美國體育預測平台Novig推出的「Just Sports」系列，由曾演出影集《高校十八禁》（Euphoria）的史威尼擔任主角。廣告中，她以近乎全裸的造型亮相，巧妙運用美式足球、籃球及其他運動器材遮擋身體重要部位，搭配網球、棒球與冰球等運動場景，藉由大膽的視覺設計吸引觀眾目光。

這支廣告早在9月推出後，就已引發不少討論，甚至招來多名女性運動員批評。澳洲游泳奧運金牌名將提特姆斯（Ariarne Titmus）便曾公開表達不滿，認為女性運動員多年來努力爭取外界肯定，希望大家將焦點放在運動表現與競技成就，而非再次透過女性身體的性感形象行銷體育。

不過，爭議似乎沒有讓廣告商改變方向，史威尼近日更推出全新版本的廣告，再度以性感造型入鏡，僅以頭髮及運動器材遮擋上半身，持續引發話題。而隨著大聯盟季後賽進入高潮，相關廣告也透過轉播頻繁曝光，讓這場原本圍繞女性運動形象的爭議，再度延伸到親子收視問題。

值得一提的是，寇爾雖然仍是道奇隊的一員，卻未被列入今年國聯冠軍賽的26人出賽名單。現年32歲的他，今年例行賽為道奇出賽88場，打擊率2成33、敲出1轟及20分打點，去年則曾隨隊參與季後賽，並見證球隊奪下世界大賽冠軍，雖然無緣在國聯冠軍賽登場，但寇爾這次卻因為替兒子發聲，成為場外焦點。事實上，不只史威尼的廣告受到質疑，今年季後賽轉播期間，包括女星梅根福克斯（Megan Fox）參與的其他廣告，也因性感呈現方式受到部分觀眾關注。

此外，寇爾的抱怨也並非個別案例，金鶯隊總教練艾伯納茲（Craig Albernaz）的妻子吉娜薇芙（Genevieve Albernaz），同樣曾在觀看美聯冠軍賽轉播時，公開對相關廣告表達不滿，隨著爭議持續延燒，大聯盟轉播究竟該如何兼顧廣告效果與家庭觀眾的收視體驗，也成為外界討論焦點。對寇爾而言，他的訴求其實再單純不過，就是希望兒子能夠安心坐在電視機前，和爸爸一起享受棒球比賽。

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