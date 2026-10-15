MLB／打擊成績創轉戰道奇後最差 大谷仍連3年入圍球員選擇獎2大獎

大聯盟球員選擇獎（Players Choice Awards）今天公布入圍名單，道奇隊二刀流球星大谷翔平雖今年表現受傷勢影響有下滑，仍入圍「年度最佳球員獎」和「國聯傑出球員獎」，這是他連3年入圍這兩項大獎。

該獎項由大聯盟球員投票決定，大谷翔平上季敲出55轟，投手方面防禦率2.87，完成史無前例的「50轟50K」紀錄，不過去年的年度最佳球員是水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh），國聯傑出球員獎則是56轟重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）。

今年大谷繼續以二刀流身分出賽，投球表現十分出色，先發14場，85.2局投出95K，防禦率1.79，每局被上壘率僅0.94。不過疲勞感增加讓他出現傷勢，不只投球提前關機，打擊表現也深受影響，最終只留下30轟、OPS值0.889，兩項數據都創轉戰道奇後新低。

儘管大谷成績不如過去幾年，仍入圍年度最佳球員獎和國聯傑出球員獎，入圍年度最佳球員獎的還有小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、太空人隊強打艾瓦雷茲（Yordan Álvarez）。國聯傑出球員獎入圍者則是阿姆斯壯、大谷翔平和史瓦伯。