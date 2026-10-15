MLB／日本157公里火球男宣布赴美！織田翔希放棄日職之路揭關鍵原因

日本高中棒球界備受矚目的18歲火球男、橫濱高校王牌投手織田翔希（Shoki Oda），正式決定將職業生涯的起點放在美國。織田今天在校內召開記者會，宣布將跳過日本職棒，直接赴美挑戰，並以成為「世界第一投手」為目標。他也透露，選擇在18歲就遠赴美國的重要原因之一，竟是希望提早克服語言障礙，為未來登上大聯盟做好準備。

最快球速達157公里的織田翔希，被視為今年日本職棒選秀的首輪熱門人選，先前已與日職12支球團完成面談，最終仍選擇赴美發展。今天記者會吸引約80名媒體記者及16台攝影機到場，織田開門見山表示：「為了實現成為世界第一投手的最終目標，我決定前往美國挑戰。」

至於為何不先在日本職棒累積經驗，織田坦言，語言問題是自己最擔心的挑戰，因此希望趁年輕時就融入美國環境，及早接觸當地的英語文化，確保未來有機會登上大聯盟時，能夠順利與教練、隊友溝通。他也指出，赴美不只要考慮棒球發展，語言、飲食及日常生活等方面，都必須做好準備，織田也透露，自己並非從小就立志挑戰大聯盟，過去同樣嚮往日本職棒，但進入橫濱高校後，隨著參與越來越多高水準賽事，才逐漸萌生前往世界舞台競爭的念頭，「小時候我也夢想進入日本職棒，先到日職發展或許有更多好處，但最終推動我做出決定的，還是想在世界舞台打球的心情。」織田坦言，這段時間確實經歷不少掙扎，但想到成為世界第一投手的夢想，最終還是下定決心赴美挑戰。

不過，織田也強調，目前尚未確定未來的落腳處，除了直接與美職球團簽約、從小聯盟展開職業生涯之外，前往美國大學就讀，同樣是正在考慮的選項。換言之，他雖然已經確定赴美發展，但接下來仍須評估最適合自己的成長道路，現年18歲的織田翔希，身高186公分、體重81公斤，高中期間就展現驚人天賦，去年春季甲子園與奧村賴人搭檔，幫助橫濱高校奪下冠軍。今年夏季甲子園更曾飆出156公里速球，追平甲子園史上最快球速紀錄，並率領球隊闖進4強，成為日本高中棒球界最受矚目的強投之一。

織田今年9月也曾代表日本參加在台灣舉行的U18亞洲青棒錦標賽，在超級循環賽面對台灣隊的關鍵戰役中，先發6局僅被敲出3支安打、失掉1分，送出7次三振，最快球速達155公里，幫助日本隊搶下勝利，當時就吸引眾多日、美職棒球探到場觀察，過去日本雖然曾有高中畢業後直接赴美發展的球員，但像織田這樣被視為日職選秀首輪熱門，卻選擇不經日本職棒、直接挑戰美國球界的案例仍相當罕見。隨著日本職棒選秀會將於22日登場，他的決定也勢必影響各球團的選秀布局。

談到未來的挑戰，織田表示，不論最終選擇哪條道路，自己該做的事情都不會改變，他也希望帶著橫濱高校培養的能力，以及家人、教練與隊友的支持，勇敢踏上美國舞台，朝世界第一投手的目標邁進。