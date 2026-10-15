MLB／6天狂投210球還要扛G3！守護者三振王威廉斯：身體感覺很好

美聯冠軍賽前2戰打成1：1平手，守護者隊與光芒隊將於台灣時間16日凌晨1點，在克里夫蘭展開第3戰，雙方先發投手也正式出爐。守護者推出今年美聯三振王威廉斯（Gavin Williams）迎戰光芒右投賈克斯（Griffin Jax），其中威廉斯才在分區系列賽6天內狂投210球，如今又將扛起先發重任，力拚幫助球隊取得系列賽第2勝。

現年27歲的威廉斯今年迎來生涯代表作，例行賽32場先發繳出14勝8敗、防禦率3.76的成績，184.1局投球狂飆248次三振，勇奪美聯三振王。進入季後賽後更是持續展現壓制力，分區系列賽面對白襪隊3度登板，其中2場先發，合計11.2局僅失2分，送出24次三振，防禦率只有1.54，尤其當守護者在分區系列賽陷入0勝2敗的淘汰邊緣時，威廉斯更成為球隊逆轉的關鍵人物。

威廉斯先在第4戰僅休息2天的情況下登板後援，投出1局無失分，接著又在只休息1天後，於第5戰先發5.2局，送出12次三振且沒有失分，幫助守護者完成讓二追三的逆轉戲碼。

根據《ESPN》報導，威廉斯在短短6天內總計投出210球，談到密集登板是否造成身體負擔，威廉斯表示除了原本應該在牛棚練投的時間，改成正式比賽登板外，整體投球量對自己而言沒有太大差別，「身體感覺很好，手臂狀況也很好，已經準備好再次上場。」

守護者棒球營運總裁安東內提（Chris Antonetti）透露，威廉斯13日已在坦帕灣進行牛棚練投，球團在確認他的身體恢復狀況後，才決定讓他擔任第3戰先發。值得一提的是，威廉斯今年例行賽白天出賽的防禦率僅2.42，夜間出賽則為4.82，而大聯盟考量克里夫蘭天氣預報可能降雨，已將原訂當地時間晚間6點的比賽，提前至下午1點開打。

對於日間比賽是否更加有利，威廉斯表示自己是相當重視規律的球員，不論白天或晚上出賽，每天都會在差不多的時間起床，並遵循相同的準備流程，唯一有所不同的只有賽前熱身安排。

威廉斯本季例行賽與季後賽合計已送出272次三振，不僅超越釀酒人強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的263次，也是今年大聯盟所有投手最多。不過他接下來將面對的光芒打線，卻是今年例行賽全聯盟三振率最低的球隊，能否延續驚人的三振能力，也成為第3戰的一大看點。

至於光芒則推出31歲的賈克斯迎戰，這也是他職業生涯首次在季後賽擔任先發投手。賈克斯過去主要以後援身分出賽，去年季中從雙城轉戰光芒，今年4月底開始轉型先發，整季34場出賽有23場先發，繳出8勝10敗、防禦率3.53的成績，其中先發防禦率3.14，明顯優於擔任後援時的8.00，賈克斯今年季後賽僅在分區系列賽第3戰對洋基登板後援2局，失掉1分並送出4次三振。

對於終於獲得季後賽先發機會，賈克斯直言這是莫大的榮耀，「這是我期待已久的事情，雖然分區系列賽沒有獲得先發機會，但只要能上場幫助球隊，我都很開心。現在進入7戰4勝的系列賽，我很期待透過先發為球隊做出貢獻。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也對賈克斯充滿信心，認為他本季已成功適應先發投手調整節奏，能穩定將球投進好球帶，並掌握自己的投球步調，相信他能延續例行賽表現。

雙方前2戰各拿下1勝，守護者首戰以7：3逆轉光芒，光芒則在第2戰以3：1扳平戰局。隨著系列賽移師克里夫蘭，守護者將迎來連續3場主場賽事，雙方也將透過這場關鍵投手對決，爭取美聯冠軍賽的領先優勢。