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MLB／國聯冠軍賽G3大谷翔平繼續先發 睽違6年改打第6棒

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
道奇隊強棒大谷翔平。美聯社
道奇隊強棒大谷翔平。美聯社

道奇隊在國聯冠軍賽對戰釀酒人隊陷入0勝2敗的劣勢，今天第三戰回到主場，近況不佳的大谷翔平繼續留在先發打線中，但是棒次移至第6棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「為了贏球，他願意配合任何安排。」

大谷翔平在季後賽至今合計20打數僅出現3支一壘打，但昨天的賽前練習，他向教練團堅定地表示，自己的身體狀況能夠出賽，且在揮棒機制上已經有所突破，能夠幫助球隊，羅伯茲也全力支持並相信大谷，讓他繼續先發上陣。

然而今天大谷翔平棒次移至第6棒，是他來到道奇之後的第一次，前一次擔任第6棒已是2020年9月19日效力於天使隊時期。

羅伯茲表示，這樣的安排主要是讓打線能取得最好的平衡，「把左打者和右打者分開排列，讓對手在面對我們的打線時，更難安排投球策略，翔平完全支持這個決定，為了贏球，他願意配合任何安排。」

羅伯茲也透露，大谷翔平昨天很晚才離開球場，「他一直在練習揮棒，也和隊友們待在一起，討論各種事情，包括我們要如何擊敗對手。」並表示：「能和他共事真的是一件非常愉快的事，這個人對棒球這項運動來說是很棒的存在。」

從昨天大谷翔平的訓練過程中，羅伯茲也感受到他更加專注，「顯然他對自己有很高的要求，但他的表現還沒有達到自己的期望，我們所有人都必須做好自己的工作，但昨天的翔平給人的感覺確實不太一樣。」

大谷翔平 MLB 冠軍

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