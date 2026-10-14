MLB／稱光芒「聞到血腥味後拿了就跑」 守護者教頭：想搶但搶不回來

守護者隊在美聯冠軍賽第2戰力拚客場二連勝，但三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）4局下致命失誤種敗因，單局被攻進3分，終場以1：3落敗，系列賽被扳平，守護者總教練沃特（Stephen Vogt）賽後表示：「這就是光芒整季都在做的事，聞到血腥味後，拿了就跑。」

光芒4局下2出局攻占一、三壘，拉米瑞茲面對威廉森（Ben Williamson）擊出三壘滾地球，發生「火車過山洞」的失誤，讓球直接滾向外野，光芒先馳得點，再靠希克斯（Liam Hicks）安打送回2分，單局打進3分奠定勝基。

賽後拉米瑞茲坦言，那個失誤讓人非常沮喪，他指出，光芒主場內野，感覺球速比較快一點，「我當時站在與壘包平行的位置，球正好彈在紅土與人工草皮交界處的邊緣。」他指出，自己試著想把球擋下來，但沒有做到。

光芒也確實掌握這次失誤的契機，希克斯用安打再補上一記重擊，他說：「我必須把握機會，讓對方為這次失誤付出代價，那是一支不太會犯下這種失誤的球隊，所以只有有任何機會都要把握住。」

沃特認為，今天這場比賽，也是光芒一整季都在做的事，「當他們聞到血腥味後，拿了就跑，當然我們很想把它搶回來，但沒做到；我認為我們還是打了一場好比賽，投得很棒，守備也有時候也不錯，就是有一些球處理得不是很俐落，但我還是為球員們拚戰的表現感到很驕傲。」