MLB／「天天上班」沒問題！釀酒人鐵牛季後賽全勤0責失 距歷史紀錄僅差2場

釀酒人隊今年季後賽牛棚堪稱銅牆鐵壁，其中26歲火球男烏里貝（Abner Uribe）更是球隊不可或缺的關鍵人物。開打至今6場比賽，他不僅場場登板，還繳出6局無責失的亮眼成績。當被問到是否有信心一路投到季後賽結束時，烏里貝毫不猶豫用西班牙文回答，「是的（Sí）！」

烏里貝強調，「我一直都有好好利用休息日。我的心態就是每天都要準備好登板，以我們目前的情況來說，目標就是每天都能做好準備。我們就是上場，一球接著一球去競爭。不管遇到什麼情況，就是全力拚戰。」

釀酒人昨日在國聯冠軍賽第2戰以7：4擊敗道奇，系列賽取得2勝0敗領先。烏里貝此役再度登板，成功抓下4個出局數，成為釀酒人牛棚連續解決15名道奇打者、締造季後賽歷史紀錄的重要功臣之一。

值得一提的是，烏里貝是釀酒人今年季後賽唯一6戰全勤的投手，與守護者牛棚投手賈迪斯（Hunter Gaddis）、史密斯（Cade Smith）同樣在各自球隊前6場季後賽全數登板。

根據Elias Sports Bureau統計，過去單一季後賽從球隊首戰開始，連續登板場次最多的紀錄為8場，共有5名投手達成，分別是2024年洋基霍梅斯（Clay Holmes）、2021年勇士馬澤克（Tyler Matzek）、2014年皇家戴維斯（Wade Davis）與哈蘭德（Greg Holland），以及1996年金鶯歐羅斯科（Jesse Orosco）。

除了連續出賽紀錄，烏里貝也有望挑戰單一季後賽登板比例的歷史榜單。根據統計，在球隊至少出賽10場季後賽的前提下，2017年道奇後援投手莫洛（Brandon Morrow）曾在15場比賽中登板14次，出賽比例高達93.3%，高居歷史第一。

緊追在後的則是2024年霍姆斯，14場比賽登板13次，比例達92.9%；2007年洛磯富恩特斯（Brian Fuentes）則以11場出賽10次、90.9%排名第3；2018年釀酒人克奈柏（Corey Knebel）以及2024年守護者史密斯與赫林（Tim Herrin），都曾在球隊10場季後賽中登板9次，出賽比例達90%。