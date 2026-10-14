MLB／為何傷勢已減輕仍打不好？大谷翔平：自己的實力問題

大谷翔平今年季後賽陷入低潮，國家聯盟冠軍賽第3戰前，他出席記者會被問到「傷勢已經減輕下，為什麼打擊仍然不佳」，他回答：「我只能說是自己的實力問題。」

美國職棒7戰4勝制的國家聯盟冠軍賽（NLCS）打完前2場，道奇隊以0比2落後釀酒人隊。雙方今天在道奇球場練球，準備於14日（台灣時間15日上午8時）進行第3戰，道奇面臨背水一戰的壓力，陣中主力打者大谷翔平的近況受到關注。

昨天第2戰之後，大谷打擊持續低迷，美國媒體掀起一陣討論，認為道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在第3戰可能讓大谷翔平坐板凳。羅伯茲今天在記者會上給出答案，表示仍然會把大谷排上先發，棒次是第2棒到第6棒之間。

大谷翔平今天也出席記者會，媒體關注他的膝蓋與二頭肌的傷勢。他表示，症狀都已經減輕許多，目前正在嘗試不同的方法，找到揮棒的感覺。

媒體追問，症狀已經減輕，為何季後賽打擊成績依然不理想？大谷翔平回答：「如果問我為什麼，我只能說是自己實力的問題。」他認為，在帶傷打球的情況下，身體確實會逐漸形成某些不好的習慣，失去應有的打擊動作。

大谷言談之中，頗有為自己的成績扛起責任的意味。他強調：「我也不認為自己是因為那些症狀才打不好。就像剛才所說，我認為這一切都屬於自己實力範圍內的事情。即使是運氣不好造成的傷勢，我也希望把它視為自己實力的一部分。」

大谷翔平從9月11日進入傷兵名單，直到9月23日重返道奇隊打線，不過在此之前他的打擊狀況就一直處於低潮。他上一支全壘打是8月18日擊出，已經將近2個月沒有全壘打。大谷翔平表示，進入傷兵名單、持續處理疼痛的問題，這段經驗對自己來說是正面的，從中學習「盡可能做自己能做的事，幫助球隊贏球，這也是我每天都在想的事。」