MLB／大谷翔平國聯冠軍戰續排先發 道奇教頭：快找到感覺

力拚3連霸的洛杉磯道奇隊，在國聯冠軍賽遭遇重大挑戰。主力打者大谷翔平打擊低迷，引發可能坐板凳的討論，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，大谷在明天第3戰仍會排上先發，強調「他告訴我，他快要找到感覺了」。

7戰4勝制的國家聯盟冠軍賽（NLCS）打完前2場，道奇隊以0比2落後密爾瓦基釀酒人。明天起兩軍移師道奇主場繼續交手，今天是練球日，道奇總教練羅伯茲出席記者會，媒體記者一再追問大谷翔平的狀況。

羅伯茲表示，今天與大谷翔平談過，「他的態度非常堅定，認為自己的身體狀況可以出賽」。羅伯茲說，大谷告訴他，正在揮棒動作上進行調整，已經快要找到感覺了，「他希望上場，幫助我們贏球，贏得總冠軍」。

道奇連輸2場，大谷翔平打擊低迷，引發媒體討論道奇可能讓大谷坐板凳。羅伯茲表示，與大谷交談之後，在他身上感受到一種「堅定的信念」，「他非常確信自己在揮棒動作上找到一些感覺，足以幫助我們贏得比賽。對我來說，聽到這些就夠了」。

大谷翔平例行賽最主要擔任道奇隊第1棒，季後賽陷入低潮，棒次往後調動到第4棒、第5棒。道奇隊明天主場出賽，在0勝2敗背水一戰的壓力下，面對釀酒人左投加塞（Robert Gasser），羅伯茲說，大谷翔平可能排在第2棒到第6棒之間。

羅伯茲說，他對大谷有信心，不僅是根據大谷的說法，他同樣掌握來自打擊教練的訊息，認為大谷朝著正確方向前進，已找到一些感覺，防護團隊也有相同的意見。羅伯茲分享自己觀察，他發現打擊練習時，大谷翔平咬中球心的次數更多，下半身也踩得比較穩，「我認為，現在最重要的是，保持他頭部的穩定，看清楚球，讓身體完成原本該做的揮棒動作」。

國聯冠軍賽第3戰訂於14日（台灣時間15日上午8時）在道奇主場舉行，釀酒人左投加塞先發，道奇隊同樣派出左投手，由史奈爾（Blake Snell）掛帥。