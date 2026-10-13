MLB／「鈔」能力沒用！豪華牛棚不敵釀酒人平價款 道奇教頭超無奈

道奇近2年豪砸1.63億美元（約新台幣49億元）補強牛棚，原希望打造堅不可摧的後援防線，沒想到在國聯冠軍賽卻遭釀酒人狠狠上了一課。釀酒人今日不僅以7：4擊敗道奇，系列賽取得2勝0敗領先，牛棚更連續2戰沒有失分，甚至在第2戰讓道奇最後15名打者全數出局。

根據統計，釀酒人牛棚在國聯冠軍賽前2戰合計投了9.2局，僅被敲出2支安打、送出3次四壞保送，而且2支安打都是從烏里貝（Abner Uribe）手中擊出。

更值得注意的是，釀酒人前2戰的勝投全由後援投手拿下，首戰是霍爾（DL Hall），第2戰則由羅梅洛（JoJo Romero）拿下勝投；反觀道奇牛棚在前2戰合計投了9.1局，被敲出9支安打、失掉4分，其中第2戰由史都華（Brock Stewart）承擔敗投。

面對兩隊牛棚表現的巨大落差，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言，自己也找不到明確答案。

「我沒有答案。我知道他們有很好的投手，我們也一樣。我認為他們就是比我們更有辦法在每一顆球的對決中取得優勢。」

道奇強打孟西（Max Muncy）則給出更直接的解釋，「因為他們真的很強。他們能走到現在這一步是有原因的，牛棚就是其中非常重要的一環。如果要說有什麼正面因素，那就是我們有不少打者已經開始熟悉他們的後段牛棚投手。但當他們真的這麼強時，我也不知道這能帶來多少幫助。」

「他們每個人都能投出超過100英里（約161公里）的速球，而且變化球也都非常犀利。」

外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）也坦言，釀酒人後援投手的球威確實相當出色，「他們會主動攻擊打者，能把球投進好球帶，球路品質很好，球速也很快。我們必須做得更好。」

事實上，釀酒人本季例行賽，牛棚合計拿下48勝為全大聯盟最多，牛棚防禦率3.40也是國聯最佳。進入季後賽後，牛棚面對教士與道奇的6場比賽，合計投出28.2局僅失1分自責分，防禦率低至0.31，創下自1969年大聯盟採用分區制度以來，季後賽前6戰第二低的防禦率，僅次於1991年雙城。

此外，釀酒人本次季後賽拿下的5場勝利，全數由後援投手取得勝投，成為繼2014年皇家之後，第2支達成這項特殊紀錄的球隊。

其中，釀酒人後援投手艾許比（Aaron Ashby）更是代表人物。艾許比在國聯冠軍賽前2戰都有登板，合計投出3.2局，僅送出1次四壞保送，另有3次三振，沒有被敲出任何安打。

有趣的是，艾許比已是釀酒人牛棚中薪資最高的投手，本季年薪為550萬美元（約新台幣1.65億元），但道奇陣中卻有3名後援投手的薪資至少是他的2倍。崔南（Blake Treinen）甚至沒有進入道奇季後賽名單，另一名高薪後援投手史考特（Tanner Scott）則在本次季後賽首次登板時，單場失分就達到釀酒人牛棚整個10月失分的2倍。