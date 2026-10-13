MLB／山本由伸投到懷疑人生？釀酒人打者12球耗7分鐘 保送後喊：真的超好玩

釀酒人今日在國聯冠軍賽第2戰以7：4擊敗道奇，系列賽取得2勝0敗領先。其中，釀酒人一壘手包爾斯（Jake Bauers）在第3局面對日本王牌山本由伸，展開一場長達12球、耗時超過7分鐘的激烈纏鬥，最終成功選到四壞保送，為球隊創造滿壘機會。令人意外的是，面對這場讓投手備感壓力的打席，鮑爾斯賽後卻笑稱自己打得非常開心，直呼是人生中最享受的事情之一。

第3局2出局後，包爾斯站上打擊區，面對山本由伸的前4球，其中2球被判好球。第5球選掉壞球後，他開始不斷將球打成界外，連續6次破壞山本的投球，讓這場打席遲遲無法結束。

事實上，道奇一度有機會提前結束這場纏鬥，其中一顆界外飛球落在三壘手孟西（Max Muncy）與左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）之間，另一顆則落在孟西與捕手史密斯（Will Smith）之間，但都沒能成功接殺。

最終，包爾斯在第12球選到四壞保送，整個打席耗時超過7分鐘，成功將壘包擠成滿壘，也讓山本由伸承受更大的壓力。

「老實說，這真的太好玩了，真的非常過癮。無論你在做什麼事情，只要能夠進入那種完全專注的狀態，對我來說，這就是人類所能體驗到最享受的事情之一。到某個程度之後，我就完全進入競爭模式。有點像腦袋一片空白，整個人進入那種順其自然、全神貫注的狀態。」

「當那個打席持續進行時，我就是一直在享受其中。老實說，我真的玩得非常開心。我知道那是球隊需要有人挺身而出的時刻。我不是等到一顆能打的球，就是要讓他投出足夠多的球，最後選到保送。」

談到這次關鍵打席，包爾斯則表示，自己很清楚山本由伸當時的配球策略，因此選擇耐心應戰。

「很明顯，他當時試圖用內角球來對付我。那就是一場不能太貪心的對決，不能太早把身體打開，要等待球進入本壘板中間的區域。如果有球進來，就不能錯過；如果沒有，就繼續纏鬥，直到選到保送。當時就是完全進入競爭模式。」

這次關鍵保送也確實改變了比賽局勢。下一棒葉力奇（Christian Yelich）面對滿壘機會，看過第一顆壞球後，隨後鎖定山本由伸投進好球帶中央的曲球，敲出左中外野方向的2分打點安打，幫助釀酒人超前比數。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）也認為，包爾斯這次長達12球的纏鬥，就是整場比賽的轉捩點，「那真的改變了比賽。那是一個非常重要的打席。投了幾球？12球的保送？有人告訴我花了7分鐘。想想這對投手造成多大的影響。山本由伸平常甚至可以在不到7分鐘內投完一整局，而且他經常做到。他可是最頂尖的投手之一。」

「那真的是一次非常精彩的打席。我認為那就是比賽的轉捩點，真的。」墨菲說道。

根據大聯盟統計，這次12球打席追平包爾斯生涯單一打席最多用球數紀錄，也是自1988年開始記錄投球數以來，季後賽第12次出現至少12球的四壞保送，更寫下山本由伸大聯盟生涯面對打者單一打席最多投球數的新紀錄。