MLB／釀酒人狂野比特犬！康崔拉斯「猛打賞」打爆道奇 教頭直呼：被嚴重低估

釀酒人今日在國聯冠軍賽第2戰以7：4擊敗道奇，取得系列賽2勝0敗領先。明星捕手康崔拉斯（William Contreras）單場4打數3安「猛打賞」，包括1發全壘打，貢獻3分打點，成為球隊贏球的最大功臣。賽後總教練墨菲（Pat Murphy）更直言外界始終低估他的價值。

康崔拉斯首局先將一顆幾乎落地的球撈成追平安打；第5局面對道奇投手布比奇（Kris Bubic），更轟出一發飛行距離436英尺（約133公尺）的陽春全壘打，幫助釀酒人追平比數；第6局在面對第一球時也敲出適時安打，送回隊友漢彌頓（David Hamilton），為球隊打下超前分。

根據大聯盟統計，康崔拉斯成為史上第4位在單場季後賽中，3度敲出追平或超前安打的球員，前3人分別是1997年美聯冠軍賽的阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）、1984年國聯冠軍賽的加維（Steve Garvey），以及1978年美聯冠軍賽的名人堂球星布瑞特（George Brett）。

得知這項紀錄後，釀酒人菜鳥游擊手普拉特（Cooper Pratt）也忍不住驚呼，「史上第4人？聽起來很厲害耶！」。尤其第6局敲出超前安打後，康崔拉斯更霸氣甩棒，普拉特也用『狂野比爾』（Wild Bill）形容，「他最近的表現真的不可思議，一支接著一支關鍵安打。他就是一頭猛獸。他看起來總是在生氣，但他就是個競爭者，他想要贏球。他最近真的打得非常、非常好，他就是一頭猛獸。」

當家球星葉力奇（Christian Yelich）也表示，「他就是想站在那種關鍵時刻。身為隊友，我們都很喜歡這一點，他的熱情會感染整支球隊。他在引導投手群方面做得非常出色。他就是我們球隊的熱情來源，喜歡那些關鍵時刻，也喜歡站上大場面。只要他在場上，不管是蹲捕還是打擊，我們都對他充滿信心。」

弗里克（Sal Frelick）則透露，當道奇還沒故意四壞保送圖朗（Brice Turang）時，康崔拉斯就已不斷望向休息區，彷彿早就知道自己即將迎來關鍵打席，「他早就知道了，他已經準備好迎接那個時刻。這就是我們的比特犬，這就是我們的男人。」

事實上，康崔拉斯在加盟釀酒人第4個球季開始，每年至少出賽141場，並且再度兩次入選明星賽，成為國聯先發捕手。

本季康崔拉斯更是全大聯盟蹲捕局數最多的球員，連續第3年蹲捕超過1000局，並且在94分打點中，有89分是在擔任捕手時貢獻，打破名人堂球星西蒙斯（Ted Simmons）所保持的釀酒人隊史捕手單季打點紀錄。

對於自己在釀酒人的成長，康崔拉斯則將功勞歸給球團的信任，「我認為，這一切都來自密爾瓦基從交易得到我的第一天起，就給予我的信心。他們讓我用自己的方式打球，讓我展現自己的球風。我只能說，我真的非常感謝這個球團為我所做的一切。我認為自己職業生涯最好的幾年，就是在這裡度過的。」

「最重要的事情，就是盡情享受當下。那些全壘打慶祝動作，最主要都是為了我的隊友。我希望他們能感受到那股能量、感受到整個球隊的氣氛，讓我們能夠一起享受這些時刻。那些慶祝都是獻給隊友的，也是為了讓我們繼續保持前進的動力。」

除了進攻火力，墨菲認為康崔拉斯真正被低估的，是他在捕手位置上的貢獻，尤其是配球能力以及與投手群的合作。

「先別談他今天不可思議的打擊表現，4次打席都非常有品質。但他的防守、配球，以及與我們派上場的4、5名不同投手合作的能力，才是真正值得注意的地方。他每個晚上都在做這些事情。我是說，這傢伙真的被低估了。對他來說，入選明星賽根本不夠。他想要變得更出色，他想要得到一切。他的企圖心強烈到，有時候你必須介入。」

「他來到這裡的第一年，真的想要每場比賽都蹲捕，不管白天還是晚上都一樣。如果我讓他擔任指定打擊，他就會很不高興。他不相信休息日，也不相信受傷就不能比賽。他甚至曾經帶著骨折的手打球。」

康崔拉斯的價值也反映在釀酒人牛棚的表現上。此役梅伊（Dustin May）、羅梅洛（JoJo Romero）、烏里貝（Abner Uribe）與艾許比（Aaron Ashby）接力登板，合計讓面對的15名道奇打者全數出局，沒有讓任何一人上壘，釀酒人牛棚本次季後賽的防禦率也降至驚人的0.31。

本次季後賽康崔拉斯的打擊率則高達3成91，累積3發全壘打、4分打點，生涯季後賽全壘打數也來到5支，也追平隊友喬里歐（Jackson Chourio）保持的釀酒人隊史紀錄。