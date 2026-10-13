MLB／藍鳥重砲終於「看清現實」？小葛雷諾眼睛雷射盼找回MVP身手

藍鳥明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季打出生涯最慘成績，整季僅敲9支全壘打，與過去單季48轟的身手相去甚遠。不過，這名手握14年5億美元巨約的強打者，休賽季已經率先展開改造，只是這次不是調整打擊姿勢，而是從「眼睛」下手，接受雷射視力矯正手術。

根據邁阿密雷射眼科中心在社群媒體上的貼文，現年27歲、6度入選明星賽的小葛雷諾，近日接受由醫師拉斯卡諾（Gabriel Lazcano）執行的雷射視力矯正手術。

「期待他帶著全新的視力，迎接MVP等級的賽季，並且轟出大量全壘打！」眼科中心更在I社群發文替他打氣。

值得注意的是，小葛雷諾過去就曾受到視力問題困擾。根據《The Athletic》報導，他先前在比賽時會配戴隱形眼鏡，場外則使用一般眼鏡。

小葛雷諾過去曾是大聯盟最令人畏懼的年輕重砲之一，2021年單季轟出48支全壘打、貢獻121分打點，打擊三圍高達.311／.401／.601，最終在美聯年度MVP票選中名列第2。

然而，儘管此後每年都能入選明星賽，他的整體打擊成績卻逐漸下滑，今年更跌至生涯低點。

本季小葛雷諾出賽144場，僅繳出9轟、25支二壘安打、57分打點，打擊三圍為.260／.332／.356。除了受到腦震盪及下背部緊繃影響，導致球季尾聲出賽受限外，這也是他自2020年疫情縮水賽季以來，出賽場次最少的一年。

更令人意外的是，小葛雷諾本季直到9月中旬，才終於在藍鳥主場敲出本季首支主場全壘打。偏偏這座球場根據球場因素數據，還是大聯盟前10名最有利於全壘打的球場之一，讓昔日重砲的火力衰退格外受到關注。

除了場上表現不佳，小葛雷諾先前面對外界質疑時的一番發言，也曾引起不小爭議。當時有球迷質疑，他的表現根本配不上藍鳥開出的14年5億美元延長合約，小葛雷諾接受媒體訪問時卻回應，「他們給我這筆錢，不是因為我未來會做什麼，而是因為我過去已經做到的事情。」

這番言論引發批評，甚至連他的父親、名人堂球星老葛雷諾（Vladimir Guerrero）都認為兒子說錯話，提醒他應該修正態度。小葛雷諾隨後也為自己的發言公開道歉。