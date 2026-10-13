MLB／等不下去了？道奇考慮讓大谷坐板凳 羅伯茲：找對大家都好的選擇

大谷翔平打擊手感低迷，進入國聯冠軍賽依然無解，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）並未排除第三戰讓他坐板凳的可能性，保守表示：「我明天會和他談談。」

道奇今天以4：7不敵釀酒人隊，將帶著0勝2敗回到洛杉磯，儘管此役全隊也就只有3安打，但大谷翔平低迷狀況已久，進入季後賽後也未見升溫，6戰累積20打數只有3支一壘打，手感涼到不行。

根據The Athletic報導，羅伯茲在回應是否考慮讓大谷從板凳出發時回應，「是的，他現在的狀況實在是不理想，他的感覺並不好，我明天會跟他好好聊一聊，試著找出對他自己、對團隊最好的選擇。」

羅伯茲並未直接言明是否會讓大谷坐板凳，他強調，「他有資格參與討論，這是他應得的。」