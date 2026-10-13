MLB／世界大賽英雄慘變打擊爐主！道奇史密斯23打數僅1安：我已贏得信任

道奇在國聯冠軍系列賽連兩戰不敵釀酒人後，除了大谷翔平的打擊低潮引發關注，明星捕手史密斯（Will Smith）的表現也成為討論焦點。不過面對外界質疑，史密斯卻顯得相當淡定，強調自己完全沒有陷入恐慌。

今年季後賽至今，史密斯23打數僅敲出1支安打，打擊率低至.043，在至少累積10打數的球員當中，排名墊底。甚至在今日被總教練羅伯茲（Dave Roberts）從第3棒調降至第5棒。

「這才打了5場比賽。顯然，我希望結果能再好一些，但說到底，也不過就是5場比賽、幾次打擊機會而已，我完全不會因此感到恐慌。就是繼續做我該做的事情，持續努力，在打擊練習區反覆調整，想辦法找出問題。」史密斯賽前受訪時表示。

「我站上打擊區時，感覺依然很好。我有對正確的球路出棒，也能夠放掉一些不錯的球。」」史密斯補充道。

面對棒次遭到調整，史密斯則強調，自己相信過去的表現已經贏得球隊信任，「我覺得自己已經贏得這裡每個人的信任。這是季後賽，雖然只有5場比賽，但每件事情都會被放大檢視。我真的不認為這有什麼大不了的。」

「我認為這就是棒球比賽的一部分，有高峰，也有低谷。當你的表現不如預期時，就是持續努力，想辦法更快走出低潮，而不是讓自己一直陷在打不好的狀態。」

回顧去年季後賽，史密斯曾是道奇打線最穩定的球員之一，15場比賽中有12場至少敲出1支安打，整體打擊率達2成76，並在世界大賽轟出2支全壘打，更包括第7戰延長賽擊出超前比分的關鍵全壘打。