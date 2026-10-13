MLB／大谷季後賽20打數僅3支一壘打 貝茲看了難受：一直都很努力

道奇隊今天再以4：7不敵釀酒人隊，已在國聯冠軍賽連輸兩場，大谷翔平還沒看到甦醒跡象，貝茲（Mookie Betts）也坦言看他這樣真的很難受。

道奇此役全場只有3安，4分進帳全部都不是靠安打，而是犧牲打及對手失誤送禮，在釀酒人啟動牛棚之後，攻勢更是以15上15下收尾，宇宙艦隊打得軟趴趴。

擔任第4棒的大谷翔平此役4打數沒有安打、吞下兩次三振，今年季後賽至今6場比賽，合計20打數只有3支一壘打，打擊率、長打率都是1成50，手感涼到底。

賽後被問到大谷的低迷狀況，貝茲表示，「看他這樣真的很難受，他一直都很努力，希望他可以盡快擺脫低潮，現在對我們來說是關鍵時刻，我們絕對需要他。」

貝茲也談到山本由伸罕見的2.2局崩盤，直言：「大家都習慣了他像機器人一樣，如果沒有8局無安打之類的，就會覺得這不像他，但他也是人。」