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MLB／山本想要的挑戰卻不能給 史密斯：我那時覺得太外角了
山本由伸拍頭示意挑戰，未獲捕手史密斯（Will Smith）支持，一次錯過的ABS挑戰掀起熱議，史密斯賽後坦言，自己當下覺得這球太過外角。
道奇隊今天以4：7不敵釀酒人隊，山本由伸2.2局失3分退場，兩次面對圖朗（Brice Turang）的打席，都有機會拿到第3顆好球卻錯過，尤其是第三局。
當時山本在滿球數後的下一球投出，本人想要挑戰，但史密斯並未答應，而K-Zone顯示這球壓線，錯過這次挑戰，該打席直接從三振變保送。山本在兩出局後又在12球的對決後保送包爾斯（Jake Bauers），滿壘局面被葉力奇（Christian Yelich）敲安丟掉2分。
史密斯表示，自己當時覺得那球太過外角，因此沒有挑戰，「回到休息區後，我有重新看了那一球，不確定是不是有擦到好球帶邊緣。」他指出，當時還在比賽前段，保送難免可惜，「但這種事難免會發生，這就是棒球。」
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