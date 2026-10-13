MLB／羅伯茲不開心史密斯錯過挑戰 山本由伸1秒妥協因「我也沒把握」
道奇隊今天以4：7不敵釀酒人隊，在國聯冠軍賽陷入0勝2敗落後，山本由伸先發2.2局失3分退場，該挑戰未挑戰導致後續掉分，談到第三局想挑戰卻未堅持，他坦言：「我自己也不是很有把握。」
山本投不滿3局收工，關鍵在面對圖朗（Brice Turang）的兩個打席，一局下球數2好1壞時，第4顆壓到好球帶邊緣的球判決壞球，投捕雙方都未挑戰，接下來投到滿球數，97.3哩直球被掃出二壘打，康崔拉斯（William Contreras）安打送回分數。
山本第三局被首位打者漢米爾頓（David Hamilton）敲安，一出局後再逢圖朗，該打席滿球數後，下一球投出，山本便對捕手史密斯（Will Smith）比比頭部、尋求挑戰，但未獲回應，山本也點點頭、放棄挑戰，該打席直接從三振變保送。山本在兩出局後又在12球的對決後保送包爾斯（Jake Bauers），滿壘局面被葉力奇（Christian Yelich）敲安丟掉2分。
兩打席該挑戰未挑戰引起熱議，美國媒體紛紛貼出K-Zone畫面，認為圖朗本該是面對山本吞下2K，但道奇沒有挑戰的結果變成兩次上壘，而後續都造成傷害。
談到第三局未堅持挑戰，山本表示，「我覺得那球位置應該不錯，但可能真的太靠近邊角了，自己也不是很有把握。」
相較於此，未能撐過該局危機，讓山本更加懊惱，「我還沒重新看過比賽，所以不太清楚細節，不過當時是真的很希望自己可以撐過第三局，卻沒能把球投到理想的位置。」
總教練羅伯茲（Dave Roberts）則是直言，「是的，我並不認同史密斯的判斷。」他指出，身為守備方時，會傾向將挑戰權利交給捕手，因為捕手擁有最佳視角，「顯然當下他不認為那個位置是好球，但回過頭來看，那是第3顆好球，就不會有後續的狀況。」但羅伯茲也強調，事情無法重來，只能信任選手的決定。
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